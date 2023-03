Le Parti CRC organise un iftar à l’occasion du début du ramadan...





Le secrétaire général du Gouvernement, Dr Daniel Ali Bandar organise un « iftar » le samedi 25 mars, à Mkazi. en l’honneur de sa famille politique, à l’occasion du mois sacré du ramadan.





Cette rencontre conviviale s’est déroulée en présence du secrétaire général du Parti CRC, Youssoufa Mohamed Ali, du Conseiller privé du Président de l’Union des Comores, Nour El Fath Azali, du président de l’Assemblée de l’Union, Honorable Moustadroine Abdou, de l’ancien ministre des Finances, et du Budget, et directeur général de Comores Télécom, Saïd Ali Saïd Chayhane, du directeur général de la Société Nationale d’électricité des Comores, Mohamed Soilihi Djounaid, et de nombreux cadres et militants du parti...





L’événement témoigne du respect envers cette fête religieuse et consacre les valeurs de solidarité, de partage et de fraternité.





Dans sa déclaration, le conseiller privé du Président de l’Union des Comores, Nour El Fath Azali a exprimé ses remerciements et sa gratitude au secrétaire général du Gouvernement pour ce programme religieux où la couleur du parti CRC brillait à Mkazi, avec une image forte d’unité et de rassemblement.





Dans son discours, Nour El Fath a rappelé aux jeunes générations de la nécessité de s’investir dans l’accompagnement de l’action du gouvernement et de se constituer en une force de proposition. « Le temps est venu pour les jeunes cadres de porter un intérêt constant pour le développement de notre pays et de s’impliquer avec la même motivation implacable afin de devenir une force de proposition dans une dynamique positive et affirmée », avait-il dit.





Le secrétaire Général du Parti CRC, Youssoufa Mohamed Ali, s’est félicité de ce grand l’iftar, parce que dit-il, « nous sommes de la même famille politique, nous partageons les mêmes valeurs, nous porterons la même vision d’un seul leader et nous fixons un nouveau cap avec de nouvelles orientations portées vers l’avenir à la veille de prochaines batailles électorales », avait il déclaré fermement.





Pour finir, Youssoufa Mohamed Ali engagé à mettre le parti en ordre de bataille donne les consignes clés : « Oublions le passé et cessons maintenant de regarder dans le rétroviseur et jetons un coup d’œil en avant, sur les défis que nous aurons à surmonter dans les deux prochaines années », insiste-t-il devant un parterre des militants.





Le repas de la rupture du jeûne avait réuni à Mkazi plus de 400 cadres du parti CRC. Et selon les propos du secrétaire général du Parti CRC, l’iftar sera désormais institué comme une tradition dans le parti de la Convention pour le Renouveau des Comores. ©CRC