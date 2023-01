Pourquoi certains Comoriens attendent qu'ils soient nommés pour organiser leur grand mariage ?

Le phénomène du double prestige Il y a le prestige d'avoir fait le Anda. Le phénomène du double prestige Il y a le prestige d'avoir fait le Anda.





Et à côté de ça, le prestige que ce Anda a été honoré par la présence d'une personnalité prestigieuse, notamment le président.





La vraie question est, pourquoi certains Comoriens attendent qu'ils soient nommés au sein du gouvernement et entretiennent une relation très familiale avec le président, pour organiser leur grand mariage ? Que cherchent-ils ces Comoriens ? Ils sont ivres de prestige ?





Sous le règne de président Sambi, Hamidou Bourhane, ancien président de l'Assemblée nationale, a organisé son grand mariage, dont le madjliss fut célébré dans un terrain de foot en présence du président Sambi. Sous Ikililou Dhoinine, Elarif Saïd Hassane, son ancien ministre des affaires étrangères, a organisé son grand mariage.





Récemment, le président de la fédération comorienne de football (FCF), Saïd Ali Saïd Athoumani a célébré son grand mariage qui a été honorer par le célèbre footballeur international camerounais Samuel Eto'o. Double prestige, là aussi.





Aujourd'hui, Ahmed Ali Amir savoure intensément son double prestige. En célébrant son Anda, son madjliss, au côté d'Azali, son président. L'homme qui l'a fait entrer à Beit Salam. Azali peut être coupable de beaucoup d’injustices envers les Comoriens. Mais on s’en fout, le double prestige avant toute chose.





Mais que révèle le Coran sur cette façon de goûter le prestige par la présence d'une personnalité d'une haute importance.





Ce que nous apprend le début de la sourate 80 (Abasa) est très intéressant et nous permet de faire le parallèle avec ce phénomène de double prestige aux Comores :





"Lors d’une assemblée qui se déroulait à la Mecque, tenue par le Saint Prophète (paix et bénédiction d’Allah soient sur lui), un homme aveugle, nommé Abdallah Ibn Umm Maktûm s’était approché du Messager d’Allah (paix et bénédiction d’Allah soient sur lui), alors qu’il était en train de dialoguer avec un noble de Quraych, afin de lui demander des explications au sujet de la religion. L’Envoyé d’Allah préféra à ce moment qu’Ibn Um Maktûm se tut pour qu’il puisse discuter avec le qurayshite, en vue de sa guidance. Il prit l’air sévère devant Ibn Um Maktûm, se détourna de lui et enchaîna sa conversation. C’est à ce moment précis qu’Allah fit descendre « Il s’est renfrogné ».





Le contenu de la sourate 80 prouve qu’elle a été révélée dans le but de reprocher au Saint Prophète (paix et bénédictions sur lui ) de ne pas avoir accordé une attention nécessaire et un intérêt à l’aveugle et pour s’être occupé ainsi exclusivement des grands chefs. Le début de la sourate a donc été révélé pour enseigner au Messager (paix et bénédictions sur lui) le sens des priorités en ce qui concerne l’effort à fournir dans la prédication et l’appel à Dieu-favoriser le musulman fidèle malgré son indigence ou sa faiblesse, plutôt que le mécréant incrédule en dépit de sa richesse et haute classe sociale." (Le MuslimPost).





La course au double prestige continue, à qui le tour ?





Par Said Bakar Mougné M'kou