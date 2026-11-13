La France et les Comores ont collaboré dans le cadre d’un nouveau cycle de coopération bilatérale

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 13 novembre 2026 2026-11-13T09:33:00+01:00 Modifier ce post

La France et les Comores ont collaboré dans le cadre d’un nouveau cycle de coopération bilatérale. Ces entraînements conjoints permettent de consolide

La France et les Comores ont collaboré dans le cadre d’un nouveau cycle de coopération bilatérale

Du 27 octobre au 6 novembre 2026, la France et les Comores ont collaboré dans le cadre d’un nouveau cycle de coopération bilatérale, visant à renforcer la sécurité maritime et la résilience de l’archipel.

Un détachement de fusiliers-commandos français et les forces comoriennes ont partagé leur savoir-faire, notamment sur la surveillance en mer, la lutte contre la piraterie et la répression des trafics illicites.

Ces entraînements conjoints permettent de consolider les capacités de réaction face aux menaces maritimes et d'assurer une meilleure protection des eaux territoriales. Cette synergie opérationnelle renforce la préparation collective, notamment dans la perspective des Jeux des îles de l’océan Indien 2027, et contribue à bâtir une stabilité régionale durable.

Ambassade de France aux Comores

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières