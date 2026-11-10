Ali Nahouza refuse de quitter ses fonctions de Maire. La réunion du 3 novembre 2026 n'était pas une séance du Conseil communal. La loi réserve au Mair

Après la décision du gouvernorat de Ngazidja de valider la destitution d'Ali Nahouza en tant que Maire de Bambao ya Mboini, ce dernier refuse de quitter ses fonctions. Ci-dessous son communiqué :





Le Maire de Bambao ya Mboini demeure en fonctions et appelle au respect de la loi et au calme





Image d'illustration IA

Le Maire de la Commune de Bambao ya Mboini, Monsieur Ali NAHOUZA, a pris connaissance du communiqué du Gouvernorat de l'Île autonome de Ngazidja du 9 novembre 2026. Ce communiqué déclare prendre acte de deux délibérations, datées des 3 et 4 novembre 2026, présentées comme portant révocation du Maire et désignation d'un intérimaire. Le Maire tient à informer la population de la commune et l'opinion publique de ce qui suit. Le Maire de la Commune de Bambao ya Mboini, Monsieur Ali NAHOUZA, a pris connaissance du communiqué du Gouvernorat de l'Île autonome de Ngazidja du 9 novembre 2026. Ce communiqué déclare prendre acte de deux délibérations, datées des 3 et 4 novembre 2026, présentées comme portant révocation du Maire et désignation d'un intérimaire. Le Maire tient à informer la population de la commune et l'opinion publique de ce qui suit.





Le Maire est en fonctions. Aucune décision de justice n'a mis fin à son mandat. La Cour suprême est saisie de cette affaire depuis le 3 novembre 2026. La loi lui confie le contentieux du bureau du Conseil communal (article 90 du Code électoral). C'est à elle, et à elle seule, qu'il revient de se prononcer. Le Maire lui a présenté sa défense et l'a complétée ce jour.





La réunion du 3 novembre 2026 n'était pas une séance du Conseil communal. La loi réserve au Maire la convocation du Conseil communal (article 11 de la loi n° 11-005/AU du 7 avril 2011 relative à la décentralisation). Le Maire n'a convoqué aucune séance les 3 et 4 novembre. La réunion tenue à Mbachilé, hors de la Mairie, l'a été à l'initiative d'un adjoint. Or les délibérations prises en dehors des sessions régulières sont nulles de plein droit (article 21 de la même loi). La seule session régulièrement convoquée est celle du mercredi 18 novembre 2026, à la Mairie.





L'intérim annoncé est contraire à la loi. En cas de vacance du siège du Maire, ses fonctions sont exercées provisoirement par l'un des adjoints, dans l'ordre de préséance (article 28 de la même loi). Le conseiller désigné comme intérimaire n'est pas adjoint au Maire.





La tutelle est un contrôle, non un pouvoir de révocation. La loi définit la tutelle comme un contrôle administratif, financier et technique (article 3). Elle confie au Gouverneur la proclamation de l'élection des membres du bureau communal (article 29), non la constatation de leur révocation. Le Maire a donc demandé au Gouverneur, par lettre de ce jour, de rapporter ce communiqué. Il ne doute pas que le Gouverneur, attaché comme lui à la paix publique, saura y donner la suite qui convient.





Le Maire appelle au calme. Notre commune connaît le prix des conflits autour de la mairie en 2012.





Elle en porte encore les traces.





e Maire appelle les habitants, les notables, les chefs de village, les femmes et lés jeunes à garder leur sang-froid, à ne répondre à aucune provocation et à laisser la justice faire son ind all. Aucun calcul





politique ne vaut la paix de nos villages.





Ali Nahouza