Le Palais du peuple n'est pas une salle de célébration au service des interêts privés ! Dix années de présence célébrées au sommet de l'État, alors mê

Le Palais du peuple n'est pas une salle de célébration au service des interêts privés !







Il est profondément regrettable et préoccupant de voir le Palais de la Nation, symbole de la souveraineté nationale et de la dignité du peuple comorien, accueillir en grande pompe une cérémonie célébrant les dix années de présence dans le pays d’une compagnie privée, avec la participation du président de la République, de son gouvernement et tous les honneurs officiels. Il est profondément regrettable et préoccupant de voir le Palais de la Nation, symbole de la souveraineté nationale et de la dignité du peuple comorien, accueillir en grande pompe une cérémonie célébrant les dix années de présence dans le pays d’une compagnie privée, avec la participation du président de la République, de son gouvernement et tous les honneurs officiels.

Mais pour quel résultat concret au bénéfice du peuple comorien ?





Dix années de présence célébrées au sommet de l'État, alors même que cette compagnie n'est pas physiquement implantée dans le pays et qu'elle est représentée par un simple agent général. Et surtout, aucune annonce majeure, aucune mesure concrète, aucune avancée significative n'a été présentée à cette occasion au profit des Comoriens de l'intérieur comme de la diaspora.





Où sont les engagements pour améliorer les déplacements entre les îles ? Où sont les facilités promises aux Comoriens de la diaspora qui peinent parfois à rejoindre leur pays ? Où sont les mesures concrètes pour rendre les liaisons aériennes plus accessibles, plus régulières et adaptées aux réalités de notre population ? Où est l'engagement d'une véritable présence de cette compagnie sur le territoire national ?





Une cérémonie au Palais de la Nation aurait pu être l'occasion d'obtenir des engagements précis, des annonces fortes et des perspectives concrètes pour le pays. Mais, une fois encore, les apparences et les honneurs semblent avoir pris le dessus sur les résultats attendus par la population.





On finit par avoir le sentiment que, sous la présidence d'Azali Assoumani, les cérémonies officielles se multiplient, parfois sans que l'on puisse en mesurer les retombées réelles pour les citoyens. Comme si l'organisation de festivités institutionnelles suffisait à donner l'impression que les choses avancent.





Le Palais de la Nation n'est pas un espace de prestige destiné à flatter les intérêts des opérateurs privés. C'est avant tout la Maison du peuple comorien.





Le peuple mérite mieux que des cérémonies protocolaires. Il mérite des décisions, des engagements, des résultats et des actes qui améliorent concrètement son quotidien. Accorder les plus grands honneurs de la République à une entreprise privée devrait au minimum s'accompagner d'exigences et de contreparties clairement annoncées au bénéfice du pays et de ses citoyens.





À défaut, cette mise en scène institutionnelle soulève une question légitime : quelle place accorde-t-on réellement aux intérêts du peuple dans ce genre de célébration ? Un peu de respect pour la Maison du peuple. Un peu de considération pour les Comoriens. Le Palais du peuple appartient à la République, et la République appartient à son peuple.





Les honneurs ne doivent jamais remplacer les résultats. Et le peuple comorien ne doit pas être réduit au simple rôle de spectateur des cérémonies organisées en son nom.





Mahafidh Eddine