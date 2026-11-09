Le Gouvernorat de Ngazidja confirme la destitution d'Ali Nahouza, Maire de Bambao ya Mboini

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 09 novembre 2026 2026-11-09T14:41:00+01:00 Modifier ce post

Le Gouvernorat de Ngazidja confirme la destitution d'Ali Nahouza, Maire de Bambao ya Mboini. Révocation du Maire par les deux tiers des Conseillers co

Le Gouvernorat de Ngazidja confirme la destitution d'Ali Nahouza, Maire de Bambao ya Mboini

BAMBAO YA MBOINI : LE MAIRE RÉVOQUÉ ! Par 14 voix sur 19, le Conseil communal a voté sa destitution, conformément à l’article 327 du Code électoral. M. Boina Ibrahim, doyen d’âge, assure désormais l’intérim. Le Gouvernorat de Ngazidja prend acte de cette décision.

Communiqué du Gouvernorat de Ngazidja


Le Gouvernorat de l'Ile Autonome de Ngazidja prend acte de deux (2) délibérations du Conseil communal de la commune de Bambao ya Mboini, datant des 03 et 04 novembre 2026.

Lesdites délibérations ont eu pour objet les deux (2) points suivants :

  • ﻿﻿Révocation du Maire par les deux tiers des Conseillers communaux (14/19), conformément à l'article 327 du Code électoral.
  • ﻿﻿L'intérim est confié par le Conseil communal au doyen d'âge des Conseillers communaux, Monsieur BOINA IBRAHIM.

Dr Moundhir Fathi Said

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières