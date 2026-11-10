Le Diplomate, l’Homme d’État, l’Insulaire : La triple alliance de la Doctrine Boléro pour les Comores. Notre archipel est historiquement connu pour l'

Le Diplomate, l’Homme d’État, l’Insulaire : La triple alliance de la Doctrine Boléro pour les Comores





La Doctrine Boléro !







Le 3 novembre 2026 au Retaj, Hamada Madi Boléro a prononcé un discours qui fera date. C’est cela que le Camarade Mrimdu appelle « La Doctrine Boléro ». Une révolution pragmatique qui impose 4 ruptures majeures : d'abord lexicale, en passant du poisson au "projet bancable" car nos îles souffrent d'un déficit d'ingénierie financière et non de ressources ; ensuite diplomatique, en dépassant le mono-sujet territorial de Mayotte pour faire des ambassades des outils de levée de fonds ; puis géopolitique, en choisissant le multialignement et le refus des blocs pour mettre sainement en concurrence les superpuissances (la Russie pour la surveillance, la Chine pour les chantiers, les Émirats pour les ports, la France pour l'expertise portuaire) ; et enfin économique, en vendant le futur (les crédits carbones bleus) plutôt que le passé. Oui, c’est cela la Doctrine Boléro : la Realpolitik au service exclusif du développement ! Le 3 novembre 2026 au Retaj, Hamada Madi Boléro a prononcé un discours qui fera date. C’est cela que le Camarade Mrimdu appelle « La Doctrine Boléro ». Une révolution pragmatique qui impose 4 ruptures majeures : d'abord lexicale, en passant du poisson au "projet bancable" car nos îles souffrent d'un déficit d'ingénierie financière et non de ressources ; ensuite diplomatique, en dépassant le mono-sujet territorial de Mayotte pour faire des ambassades des outils de levée de fonds ; puis géopolitique, en choisissant le multialignement et le refus des blocs pour mettre sainement en concurrence les superpuissances (la Russie pour la surveillance, la Chine pour les chantiers, les Émirats pour les ports, la France pour l'expertise portuaire) ; et enfin économique, en vendant le futur (les crédits carbones bleus) plutôt que le passé. Oui, c’est cela la Doctrine Boléro : la Realpolitik au service exclusif du développement !





Cette vision d'avenir est portée par la trajectoire unique d'un homme aux trois visages :





• Le Natif de Mohéli :

Notre archipel est historiquement connu pour l'exportation de la vanille, du girofle et de l'ylang-ylang. Mais Boléro bouscule ce modèle traditionnel. Il y ajoute les mangroves de Mohéli — un gisement économique oublié qui vaut de l'or.





À l'heure du défi climatique, ces puits de carbone ultra-performants s'arrachent à prix d'or dans le Golfe. C'est l'insulaire qui transforme notre nature préservée en crédits carbones de haute valeur.





• L’Homme d’État :

Fort de son expérience d'ancien Premier ministre et Président par interim, il apporte la culture de la gouvernance brute. Finie la mendicité projet par projet : il exige la création d'un Fonds Souverain Bleu comorien pour centraliser les capitaux et piloter des projets financiers rigoureux.





• Le Grand Diplomate :

L'expert des relations internationales et ancien Secrétaire général de la COI refuse les alignements idéologiques, les extrémismes et les exclusions. Pas question de crier "dégage" à un partenaire pour plaire à un autre. Sa stratégie impose un multi-alignement utile pour s'assurer que chaque navire, chaque câble ou chaque ressource traversant notre région laisse une redevance et un emploi pour notre peuple.





Inverser le sens de la mer





La finalité de cette doctrine est avant tout sociale. Les Comores ne choisissent pas de camp dans la guerre froide du Canal du Mozambique, elles additionnent les forces. L'objectif ultime reste de générer de la richesse locale et d'éradiquer la pauvreté pour que l'océan ne soit plus le cimetière de notre jeunesse vers Mayotte, mais le berceau de leur réussite.





Mrimdu