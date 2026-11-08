Le BCN Moroni Mobilisé pour Renforcer la Protection des Œuvres et du Patrimoine Artistique Comorien. L'objectif est de renforcer la protection des dro

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : Le BCN Moroni Mobilisé pour Renforcer la Protection des Œuvres et du Patrimoine Artistique Comorien







Dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, le Bureau central national (BCN) INTERPOL de Moroni mène une démarche de sensibilisation et de mobilisation autour de la protection de la propriété intellectuelle. Cette initiative vise notamment à mieux protéger les droits des artistes, créateurs, producteurs et artisans comoriens, tout en luttant contre la contrefaçon, le piratage et le commerce illicite des œuvres. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, le Bureau central national (BCN) INTERPOL de Moroni mène une démarche de sensibilisation et de mobilisation autour de la protection de la propriété intellectuelle. Cette initiative vise notamment à mieux protéger les droits des artistes, créateurs, producteurs et artisans comoriens, tout en luttant contre la contrefaçon, le piratage et le commerce illicite des œuvres.





Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'Accord de Bangui, qui encadre la protection de la propriété intellectuelle dans les 17 États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Elle mobilise également les acteurs nationaux et internationaux concernés, notamment l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l'OAPI et l'Organisation comorienne de la propriété intellectuelle (OCPI), basée à Mde, dans la région de Bambao.





L'objectif est de renforcer la protection des droits des ayants droit et de lutter contre les pratiques illicites observées notamment sur les marchés, tels que le Petit Marché, Volovolo et Dubaï. Les échanges ont porté sur plusieurs aspects de la propriété intellectuelle, notamment les marques déposées, les brevets d'invention, les dessins et modèles industriels, ainsi que les œuvres artistiques, littéraires, musicales, photographiques et numériques. La contrefaçon, la fraude, le piratage et le trafic de biens figurent également parmi les préoccupations soulevées.





Cette initiative rejoint la vision défendue par son excellence le chef de l'État en faveur de la reconnaissance et de la valorisation des artistes et créateurs comoriens. Plusieurs artistes ont pris part à cette rencontre afin de contribuer à la sécurisation de leurs œuvres et à la préservation du patrimoine culturel national. Parmi les propositions avancées figure notamment la mise en place de frais de dépôt destinés à faciliter l'enregistrement et la protection des créations. Il a également été rappelé qu'une personne souhaitant interpréter une œuvre protégée doit obtenir l'autorisation de son titulaire ou se conformer aux conditions de rémunération prévues par la réglementation.





À travers cette démarche, le BCN Moroni entend contribuer à une meilleure reconnaissance des droits des créateurs, préserver les richesses culturelles et artistiques de l'Union des Comores et renforcer l'image du pays sur la scène internationale.





Police Nationale