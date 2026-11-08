Athoumane Abdourahmane : une mort pas comme les autres. Sa mort n’est pas comme celle des autres : elle alimente de folles polémiques aux Comores et s

Athoumane Abdourahmane : une mort pas comme les autres







Condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle dans l’affaire Naïcha M’madi, Athoumane Abdourahmane est mort. Refusée à deux reprises, sa dépouille divise la société comorienne. Au-delà de la colère, une question demeure : que dit l’islam du devoir de sépulture ? Condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle dans l’affaire Naïcha M’madi, Athoumane Abdourahmane est mort. Refusée à deux reprises, sa dépouille divise la société comorienne. Au-delà de la colère, une question demeure : que dit l’islam du devoir de sépulture ?

Une mort qui divise





Athoumane Abdourahmane, condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle dans l’affaire Naïcha M’madi, est mort. Sa mort n’est pas comme celle des autres : elle alimente de folles polémiques aux Comores et sur les réseaux sociaux. Pour les uns, son village refuse la dépouille parce qu’il ignore les causes de sa mort. Pour les autres, cette mort est souhaitée, puisque avant la sienne il y a eu celle de Naïcha, à laquelle Athoumane avait contribué.





Une mort pas comme les autres, donc, puisqu’elle divise une même société comorienne, où l’exposition de la violence se banalise fortement aujourd’hui, d’une manière ou d’une autre.





« Voleur ! » : une violence banalisée





Depuis longtemps – et c’est un phénomène propre à l’archipel des quatre îles (Mayotte, Anjouan, Mohéli, Grande-Comore) –, il suffit de crier « Voleur ! » pour que la personne poursuivie soit très vite prise à partie, parfois jusqu’à en mourir si les secours n’arrivent pas à temps.





Il faut se rappeler qu’à Dzahadjou-Mbadjini, le village identifié comme celui où est né le défunt, sa cabane, comme celle de son ami condamné à mort dans la même affaire, a été aussitôt détruite par les habitants, stupéfaits d’apprendre la mort atroce de Naïcha, dont le corps a été brûlé par ces deux jeunes.





De cette histoire macabre est née une résignation, une sorte d’indifférence populaire presque totale face à la mort d’Athoumane, que la justice comorienne qualifie de mort naturelle.

Ce que dit l’islam





Entre ceux qui crient au complot macabre ou à l’injustice face à cette mort pas comme les autres, et le devoir comme le droit à la sépulture, se pose une question fondamentale : que dit l’islam face à une telle situation ?





La religion musulmane est claire sur ce point : les obsèques sont une obligation pour celles et ceux qui sont en vie (fardhu kifayah).





Être impliqué dans l’affaire Naïcha ne lui enlève pas son statut de croyant en un seul Dieu.

Le silence des autorités





On s’étonne donc que les autorités religieuses comoriennes ne se soient toujours pas prononcées, et que les responsables politiques se résignent eux aussi, alors que la dépouille a dû retourner à deux reprises à la morgue : rejetée d’abord dans son propre village, puis par des individus identifiés comme responsables de cimetières de la capitale, Moroni – des cimetières non pas privés, mais identifiés comme publics (Cavu-Kaivo).

Les leçons d’une histoire macabre





Que tirer de cette histoire macabre ? Les faces cachées de la violence dans le pays éclatent aujourd’hui en pleine figure des Comoriens, qui en ont assez et demandent absolument que l’État prenne ses responsabilités. Personne ne veut endosser la responsabilité d’un crime commis par d’autres.





Personne ne veut endosser la responsabilité d’un crime commis par d’autres.





La délinquance atteint dans le pays un niveau si dangereux qu’il faut absolument prendre des mesures appropriées, notamment l’application de la peine de mort.





Dans le même ordre d’idées, je pense qu’il faut désormais cesser de propager les récits criminels issus des procès rendus publics, car ils banalisent en quelque sorte cette violence. Le ministère de la Justice et le parquet de Moroni doivent absolument se pencher prochainement sur cette question et trouver une solution qui freine cette banalisation de la violence par le biais des récits collectés et diffusés ici et là dans les médias.





Enfin, que les autorités agissent et prennent leurs responsabilités pour l’inhumation du corps d’Athoumane Abdourahmane, au nom de l’obligation religieuse. Être impliqué dans l’affaire Naïcha ne lui enlève pas son statut de croyant en un seul Dieu.









Abdoulatuf Bacar