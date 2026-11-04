4 000 plants de bananiers mis en terre dans la région de Sima. Elle vise à soutenir la production agricole et à renforcer l’autonomie alimentaire du p

AGRICULTURE- ANJOUAN







Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Artisanat, Dr Daniel Bandar, a poursuivi ce samedi sa mission de travail à Anjouan. Accompagné de sa délégation, il s’est rendu dans la région de Sima, où 4 000 plants de bananiers de la variété FHIA 23 ont été mis en terre, dont 2 000 à Milembeni et 2 000 à Wemani. Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Artisanat, Dr Daniel Bandar, a poursuivi ce samedi sa mission de travail à Anjouan. Accompagné de sa délégation, il s’est rendu dans la région de Sima, où 4 000 plants de bananiers de la variété FHIA 23 ont été mis en terre, dont 2 000 à Milembeni et 2 000 à Wemani.





Cette initiative du gouvernement est mise en œuvre par le ministère de l’Agriculture avec l’appui du Projet de Résilience des Systèmes Alimentaires aux Comores - FSRP KM , financé par la World Bank Group.





Elle vise à soutenir la production agricole et à renforcer l’autonomie alimentaire du pays. Le directeur national des stratégies agricoles Dr Mohamed Fouad, a rappelé que l’agriculture représente une activité complémentaire à la pêche.





Elle permet aux pêcheurs de continuer à travailler pendant les périodes de repos nécessaires au renouvellement des ressources marines. Il a également souligné l’importance de l’accompagnement de l'INRAPE, présenté comme le « médecin de l’agriculture ».





Les bénéficiaires, en majorité des femmes, ont salué la présence du ministre et exprimé leurs besoins, notamment en matière d’irrigation et de mécanisation agricole. Un bénéficiaire, Djamaldine, a demandé l’installation d’un poulailler afin d’utiliser les fientes de poules comme engrais naturel.





Dans ce cadre le directeur de l’INRAPE a encouragé l’utilisation des engrais biologiques.

Pour sa part, le ministre Dr Daniel Ali Bandar a annoncé son intention de soutenir l’installation d’un poulailler et l’organisation, dès l’année prochaine, de formations sur la fabrication d’engrais naturels à partir des déjections animales. Il s’est également engagé à rechercher des solutions aux problèmes d’irrigation.





La mission s’est poursuivie au CRDE de Boungoueni, où les agricultrices ont présenté leurs 8 hectares de cultures de manioc, de patate douce et de maïs. Elles ont sollicité des semences, des tracteurs, la réhabilitation du bâtiment du CRDE et un système d’irrigation.





Le ministre a pris note de leurs demandes et annoncé l’envoi prochain d’un tracteur, tout en les encourageant à poursuivre leurs efforts pour développer la production agricole.





Ministère de l'Agriculture