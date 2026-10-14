Procès de l’assassinat de la jeune Naicha Abdou (22 ans) : le Tribunal de Moroni pris d’assaut. Le jugement de cette affaire criminelle qui a boulever

TRIBUNAL DE MORONI : FORTE MOBILISATION DU PUBLIC POUR L'AFFAIRE DE L'ASSASSINAT D'ANICHA







L'émotion est à son comble au Tribunal de Moroni. Depuis les premières heures de la matinée, une foule nombreuse s'est massée devant le palais de justice pour suivre le procès très attendu de l'affaire Anicha, du nom de cette jeune fille violée et tuée par un groupe d'individus. L'émotion est à son comble au Tribunal de Moroni. Depuis les premières heures de la matinée, une foule nombreuse s'est massée devant le palais de justice pour suivre le procès très attendu de l'affaire Anicha, du nom de cette jeune fille violée et tuée par un groupe d'individus.





Malgré la fermeture des grilles du tribunal, la mobilisation ne faiblit pas. Familles, jeunes, femmes, notables, tous sont venus réclamer une seule chose : Justice pour Anicha.





Le jugement de cette affaire criminelle qui a bouleversé les Comores est attendu aujourd'hui même. La population attend un verdict à la hauteur de l'horreur du crime commis.





Nos reporters sont sur place. Nous vous tiendrons informés du verdict dès son prononcé.





Elhadad Mohamed - La Rédaction