Il tente d'ouvrir la porte d'un avion Kenya Airways en plein vol, puis meurt avant l'atterrissage. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circo

Il tente d’ouvrir la porte d’un avion en plein vol : le passager d’un vol Kenya Airways meurt peu avant l’atterrissage







Un homme à bord d’un vol Kenya Airways reliant Nairobi à Lagos est décédé mardi, après avoir tenté de pénétrer dans le cockpit puis d’ouvrir une porte de l’appareil. Les circonstances de sa mort sont encore très floues. Un homme à bord d’un vol Kenya Airways reliant Nairobi à Lagos est décédé mardi, après avoir tenté de pénétrer dans le cockpit puis d’ouvrir une porte de l’appareil. Les circonstances de sa mort sont encore très floues.





Que s’est-il passé sur le vol de la compagnie Kenya Airways, reliant Nairobi (Kenya) à Lagos (Nigeria) mardi 6 octobre ? Selon The Guardian Nigeria , un homme est décédé après avoir tenté d’ouvrir une porte de l’appareil en plein vol. Une enquête a été ouverte.





Selon l’autorité nigériane de l’aviation civile (NCAA), le passager avait été refoulé de Madagascar et devait être reconduit au Nigeria par la compagnie aérienne. Mais au cours du trajet, le passager aurait commencé à se montrer particulièrement agité et agressif.

« On lui a attaché les mains dans le dos »





Il aurait d’abord tenté de pénétrer dans le cockpit, avant d’essayer d’ouvrir une porte située à l’arrière de l’appareil. « On lui a attaché les mains dans le dos pour qu’il arrête de perturber le vol », a expliqué Michael Achimugu, directeur des affaires publiques de la NCAA cité par 20 Minutes





Le drame s’est produit une vingtaine de minutes avant l’atterrissage, vers 21h20. L’homme a perdu connaissance. Malgré les premiers soins prodigués par les membres d’équipage, il n’a pu être ranimé. Lorsque l’appareil s’est posé à l’aéroport international Murtala Muhammed de Lagos, à 21h41, les secours n’ont pu que constater son décès.





Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de sa mort. Dans un communiqué, Kenya Airways a assuré pleinement collaborer avec les autorités et a présenté ses condoléances à la famille du passager.





Le Parisien