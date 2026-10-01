Port de Boingoma : le chantier poursuit sa progression vers août 2027

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 01 octobre 2026 2026-10-01T10:42:00+02:00 Modifier ce post

Port de Boingoma : le chantier poursuit sa progression vers août 2027. Avec près de 69,4 % de la durée contractuelle de 36 mois écoulée, l’arrivée des

Port de Bangoma : le chantier poursuit sa progression vers août 2027


Port de Boingoma : le chantier poursuit sa progression vers août 2027

Au 29 septembre 2026, le chantier du port de Bangoma, confié à l’entreprise égyptienne Arab Contractors, poursuit son avancée.

Sur les 1 700 Hollow blocs prévus, 506 sont produits, soit 29,8 %, contre 205 X-blocs sur 2 500, soit 8,2 %. L’enrochement atteint 16 880 m³ sur 50 000 m³, soit 33,8 % du volume attendu. Avec près de 69,4 % de la durée contractuelle de 36 mois écoulée, l’arrivée des équipements spécialisés pour les ouvrages maritimes constitue une étape très attendue.

L’objectif reste la livraison du port en août 2027, au service du développement de Mohéli en particulier

Service communication
Société Comorienne des Ports

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières