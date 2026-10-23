Police et Gendarmerie Nationale : Fin de la formation sur la Gestion des Scènes de Crime

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0 0 23 octobre 2026 2026-10-23T14:40:00+02:00 Modifier ce post

Police et Gendarmerie Nationale : Fin de la formation sur la Gestion des Scènes de Crime. Au terme de cette semaine de formation, les participants se.

Police et Gendarmerie Nationale : Gestion des Scènes de Crime - Une Formation Achevée, des Compétences Renforcées


Police et Gendarmerie Nationale : Fin de la formation sur la Gestion des Scènes de Crime

La formation sur la gestion des scènes de crime, organisée au ministère de l’Intérieur, a pris fin ce vendredi 23 octobre 2026. Initiée par le Service de sécurité intérieure de l’ambassade de France, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, cette session a réuni vingt agents des forces de sécurité comoriennes, dont dix policiers et dix gendarmes, autour des techniques de sécurisation des scènes d’infraction et de préservation des indices.

Au terme de cette semaine de formation, les participants se sont montrés satisfaits des connaissances acquises à travers les exercices pratiques et les mises en situation. Ils se montrent prêts à mettre ces compétences au service de la nation, dans la continuité de leur engagement quotidien pour la sécurité des citoyens.

La clôture a été marquée par la remise d’attestations aux participants. Cette initiative devrait contribuer à améliorer les interventions sur le terrain, à renforcer la coordination entre la Police et la Gendarmerie nationale et à favoriser un traitement plus professionnel des scènes de crime, au bénéfice de la qualité des enquêtes judiciaires.

Police Nationale

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