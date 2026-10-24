Menaces de mort sur les réseaux sociaux : un individu interpellé

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 24 octobre 2026 2026-10-24T09:03:00+02:00 Modifier ce post

Menaces de mort sur les réseaux sociaux : un individu interpellé. Lors de la perquisition effectuée à son domicile, plusieurs couteaux ont été saisis.

Menaces de mort sur les réseaux sociaux : un individu interpellé 


Menaces de mort sur les réseaux sociaux : un individu interpellé

Un individu ayant diffusé des vidéos dans lesquelles il profère des menaces de mort a été interpellé par la Gendarmerie nationale.

Lors de la perquisition effectuée à son domicile, plusieurs couteaux ont été saisis.

Cette intervention rappelle l’importance de prendre au sérieux toute menace visant à porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui.

La Gendarmerie nationale invite chacun à faire preuve de responsabilité dans l’utilisation des réseaux sociaux.

Gendarmerie Nationale 

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières