Le corps sans vie d’un adolescent découvert !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 24 octobre 2026 2026-10-24T20:29:00+02:00 Modifier ce post

Le corps sans vie d’un adolescent découvert ! En effet, Le crâne du garçon d'une quinzaine d'années, qui se serait rendu à la rivière pour faire la le

CORPS SANS VIE D'UN ADOLESCENT DÉCOUVERT À MUTSAMUDU


Le corps sans vie d’un adolescent découvert !

Le corps sans vie d'Isiaka Ibrahim, est retrouvé ce samedi en fin de journée, vers 18 h, à la rivière Dziankundre, à Mutsamudu. La découverte macabre aurait été faite par d'autres jeunes qui se trouvaient dans les environs, selon nos informations.

Pour l'heure, les circonstances exactes de ce drame sont inconnues. Cependant, cela laisse penser soit à une chute, soit à un coup mortel. En effet, Le crâne du garçon d'une quinzaine d'années, qui se serait rendu à la rivière pour faire la lessive, est fracassé, selon le constat fait sur place par les pompiers, a t-on appris.

Un médecin ayant constaté le décès, le corps été remis à la famille du défunt, originaire du quartier Chougoujou. L'enterrement est prévu pour ce soir...

Dhoulkarnaine Youssouf

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières