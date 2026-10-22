Électricité : Le Karthala, une promesse d’énergie pour les Comores

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0 0 22 octobre 2026 2026-10-22T15:58:00+02:00 Modifier ce post

Électricité : Le Karthala, une promesse d’énergie pour les Comores. Depuis le 2 juillet 2026, le projet d’exploration géothermique du volcan avance av

ARGeo-C11 : le Karthala, une promesse d’énergie pour les Comores


Électricité : Le Karthala, une promesse d’énergie pour les Comores

Le mercredi 21 octobre, le Chef de l’État, son Excellence le Président AZALI Assoumani, a ouvert au Palais du Peuple, la 11eme Conférence africaine de géothermie du Rift. Une vingtaine de pays y sont représentés, aux côtés de chercheurs, de décideurs et de partenaires du secteur de l’énergie.

Cette rencontre avait comme objectif de mettre en lumière un enjeu majeur pour l’Afrique à savoir : transformer ses ressources naturelles en une énergie fiable, durable et accessible aux populations. Pour les Comores, le Karthala est d’abord un symbole de notre histoire et de notre identité. Il pourrait devenir aussi une source d’électricité fiable, durable et produite chez nous pour renforcer la souveraineté énergétique

Depuis le 2 juillet 2026, le projet d’exploration géothermique du volcan avance avec l’appui de la Banque africaine de développement, de la Commission de l’Union africaine et du PNUD. Il s’inscrit dans le Plan Comores Émergent 2030, l’Agenda 2063 de l’Union africaine et l’ODD 7 consacré à l’accès de tous à une énergie fiable, durable et moderne, à un coût abordable.

« Longtemps perçu avant tout comme une force de la nature, le volcan Karthala représente aujourd’hui un levier majeur pour la souveraineté énergétique et le développement durable des Comores », a rappelé le Chef de l’État.

Au-delà du projet national, l’ARGeo-C11 encourage une coopération africaine fondée sur le partage des connaissances, l’expertise scientifique et la mobilisation des investissements.

Cette conférence est aussi l’occasion de partager les savoirs et de rassembler les investissements, pour que l’énergie serve le développement et prépare un avenir plus autonome pour notre pays. Beit-salam

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