Pourquoi Azali ouvre t-il le dialogue avec l'opposition à trois ans de la présidentielle de 2029 ? Azali prépare t-il une élection avant 2029 ? Une ru

Pourquoi Azali ouvre t-il le dialogue avec l'opposition à trois ans de la présidentielle de 2029 ?







Ça fait bien quelques mois, voire deux ans, que je m'étais abstenu de parler politique en raison du manque de consistance des impétrants...Mais à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Ça fait bien quelques mois, voire deux ans, que je m'étais abstenu de parler politique en raison du manque de consistance des impétrants...Mais à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle.





On prétend ici faire une analyse politique et institutionnelle :





Entre anticipation électorale, recomposition du pouvoir et recherche d'une nouvelle légitimité. La décision du président Azali de solliciter l'accompagnement des Nations unies pour faciliter un dialogue mérite une analyse qui dépasse la simple lecture diplomatique.





Ce qui interpelle ce n'est pas tant la volonté de dialoguer que le moment choisi pour le faire. Dans sa pratique politique le dialogue intervient lorsque les échéances électorales s'approchent, que les tensions montent à son comble ou que la recherche d'un compromis devient une nécessité immédiate.





Or, en prenant cette initiative trois ans avant l'échéance présidentielle, le chef de l'Etat semble vouloir inscrire sa démarche dans une temporalité différente.





Pourquoi maintenant, quelles contraintes cherche t-il à anticiper ?

Et surtout quel objectif politique pourrait se dissimuler derrière cette ouverture ?

Toutefois, il convient de distinguer les faits établis, les hypothèses plausibles et les scénarios qui, à ce stade ne sont pas mis à nus.





Une rupture du calendrier politique ?

Est-ce une méfiance que l'opposition puisse boycotter une élection éventuelle élection, en raison des des échéances passées, auquel cas le congrès pourrait-il être mis à contribution.

Les événements des échéances passées ont contribué à installer une difficulté politique fondamentale, la maîtrise des institutions ne garantit pas , à elle seule l'adhésion de l'opposition et de la société civile.





Le pouvoir peut disposer d'une majorité parlementaire et conserver les moyens constitutionnels de gouverner, tout en restant confronter à une grande contestation populaire de sa légitimité.

C'est dans cette perspective que l'appel au dialogue prend tout son sens.





Le président peut chercher à prévenir une nouvelle crise politique plutôt qu'à la gérer dans l'urgence.





Il peut aussi vouloir modifier les conditions politiques dans lesquelles s'organisera la succession présidentielle, si succession il y a...

Ces deux deux objectifs ne sont pas incompatibles.

Le recours aux Nations Unies s'il est confirmé dans les termes rapportés...

La question décisive sera le contenu du dialogue.

Azali prépare t-il une élection avant 2029 ?

Cette hypothèse est à examiner.





En politique, une initiative prise longtemps avant une échéance majeure peut-être sujet à caution.

Car un pouvoir qui prend l'initiative de ces discussions trois ans à l'avance peut espérer que la question électorale ne devienne, à l'approche du scrutin une source de confrontation.





Mais il y a une différence entre négocier les règles du scrutin et négocier d'avance son résultat.





Daoud Halifa