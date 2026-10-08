Il s’est introduit dans la chambre d’une jeune femme endormie : un homme arrêté à Tsidjé !

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0 0 08 octobre 2026 2026-10-08T07:23:00+02:00 Modifier ce post

Il s’est introduit dans la chambre d’une jeune femme endormie : un homme arrêté à Tsidjé ! Au même moment, la police municipale patrouillait en plusie

Arrestation d’un homme potentiellement très dangereux à Tsidjé 


Il s’est introduit dans la chambre d’une jeune femme endormie : un homme arrêté à Tsidjé !

Avant-hier, vers 23h, un individu vêtu d'un simple short s'est introduit dans une maison à Tsidje. En palpant le corps d'une jeune femme dans son lit, il l'a réveillée. Elle a aussitôt crié au secours. Quelques hommes du quartier se sont lancés à sa poursuite.

Au même moment, la police municipale patrouillait en plusieurs groupes. Alertés par les cris, les agents ont accouru et pris le fuyard en chasse. Jeune et vigoureux, il a bifurqué dans l'obscurité et semblait avoir fait perdre sa trace. Mais le sort en a décidé autrement : il est tombé nez à nez avec une autre patrouille appelée en renfort. Les agents ne l'ont pas raté. Avec courage et détermination, ils l'ont immobilisé. 

Le suspect a été remis à la gendarmerie nationale, venue le récupérer vers 00h30. Sans l'engagement de nos policiers, la nuit aurait pu tourner au drame. Bravo à ces hommes qui veillent sur notre sommeil, au péril de leur sécurité.

Dr Abde Wadjih
Titre : la rédaction 

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