Décès du Médecin Colonel, Dr Naoufal Boina Adam : Message du chargé de la Défense !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 30 septembre 2026 2026-09-30T16:34:00+02:00 Modifier ce post

Décès du Médecin Colonel, Dr Naoufal Boina Adam : Message du chargé de la Défense ! Depuis 2019, plus de 20 000 enfants sont nés au Service de Santé M

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un

Décès du Médecin Colonel, Dr Naoufal Boina Adam : Message du chargé de la Défense !

C'est avec une immense tristesse que nous avons accompagné hier à sa dernière demeure, à Hahaya, le Médecin Colonel, Dr Naoufal Boina Adam, Directeur du Service de Santé Militaire.

Médecin et officier de l'Armée Nationale de Développement, il a dirigé pendant de longues années le Service de Santé Militaire de Moroni, qu'il a ouvert à toute la population comorienne, au-delà de sa vocation militaire : aujourd'hui, 80 % des patients sont des civils.

Officier discipliné et loyal, respectueux de sa hiérarchie, Il accomplissait ses missions avec rigueur, dévouement et avec intelligence. Sous les instructions du Chef de l'État, nous avons travaillé ensemble, avec le Chef d'État-Major, le Général de brigade Youssouf Idjihadi. Les résultats parlent d'eux-mêmes.

À sa prise de fonction en 2016, le service comptait 3 médecins généralistes. Il en compte aujourd'hui 8, auxquels s'ajoutent 6 spécialistes, 5 dentistes dont un maxillo-facial, et 4 pharmaciens. Les infirmiers sont passés de 15 à 95, et la capacité d'accueil de 12 à plus de 30 lits. Un service de kinésithérapie et un laboratoire ont vu le jour, et les équipements ont été modernisés.

Depuis 2019, plus de 20 000 enfants sont nés au Service de Santé Militaire. Deux gynécologues assurent en outre des consultations deux fois par semaine à Mitsamiouli et à Foumbouni, rapprochant les soins des populations. Bientôt, un cardiologue-chirurgien, deux pédiatres, un radiologue et un nutritionniste viendront renforcer l'équipe.

Il représentait aussi notre pays au sein du Comité International de Médecine Militaire. Fidèle serviteur de l'État, ami et conseiller du Chef de l'État, frère d'armes et frère pour nous, il a mis son savoir au service de la santé de nos soldats et de nos compatriotes.

Au nom de son Excellence Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores et en mon nom propre, j'adresse mes condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches, à toute la famille de l'AND et au personnel du Service de Santé Militaire. Nous poursuivrons son œuvre pour la santé des Comoriens.

Qu'Allah l'accueille dans Son vaste paradis.

M. Youssoufa Mohamed Ali, Directeur de Cabinet du Président, chargé de la Défense

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières