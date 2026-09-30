Décès du Médecin Colonel, Dr Naoufal Boina Adam : Message du chargé de la Défense ! Depuis 2019, plus de 20 000 enfants sont nés au Service de Santé M

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un







C'est avec une immense tristesse que nous avons accompagné hier à sa dernière demeure, à Hahaya, le Médecin Colonel, Dr Naoufal Boina Adam, Directeur du Service de Santé Militaire. C'est avec une immense tristesse que nous avons accompagné hier à sa dernière demeure, à Hahaya, le Médecin Colonel, Dr Naoufal Boina Adam, Directeur du Service de Santé Militaire.





Médecin et officier de l'Armée Nationale de Développement, il a dirigé pendant de longues années le Service de Santé Militaire de Moroni, qu'il a ouvert à toute la population comorienne, au-delà de sa vocation militaire : aujourd'hui, 80 % des patients sont des civils.





Officier discipliné et loyal, respectueux de sa hiérarchie, Il accomplissait ses missions avec rigueur, dévouement et avec intelligence. Sous les instructions du Chef de l'État, nous avons travaillé ensemble, avec le Chef d'État-Major, le Général de brigade Youssouf Idjihadi. Les résultats parlent d'eux-mêmes.





À sa prise de fonction en 2016, le service comptait 3 médecins généralistes. Il en compte aujourd'hui 8, auxquels s'ajoutent 6 spécialistes, 5 dentistes dont un maxillo-facial, et 4 pharmaciens. Les infirmiers sont passés de 15 à 95, et la capacité d'accueil de 12 à plus de 30 lits. Un service de kinésithérapie et un laboratoire ont vu le jour, et les équipements ont été modernisés.





Depuis 2019, plus de 20 000 enfants sont nés au Service de Santé Militaire. Deux gynécologues assurent en outre des consultations deux fois par semaine à Mitsamiouli et à Foumbouni, rapprochant les soins des populations. Bientôt, un cardiologue-chirurgien, deux pédiatres, un radiologue et un nutritionniste viendront renforcer l'équipe.





Il représentait aussi notre pays au sein du Comité International de Médecine Militaire. Fidèle serviteur de l'État, ami et conseiller du Chef de l'État, frère d'armes et frère pour nous, il a mis son savoir au service de la santé de nos soldats et de nos compatriotes.





Au nom de son Excellence Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores et en mon nom propre, j'adresse mes condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches, à toute la famille de l'AND et au personnel du Service de Santé Militaire. Nous poursuivrons son œuvre pour la santé des Comoriens.





Qu'Allah l'accueille dans Son vaste paradis.





M. Youssoufa Mohamed Ali, Directeur de Cabinet du Président, chargé de la Défense