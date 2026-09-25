Vol présumé de carburant : Des militaires de la Force comorienne de défense placés en détention. D’après nos sources, les intéressés devraient rester

Vol présumé de carburant à la Société des hydrocarbures de Mohéli : des militaires de la FCD placés en détention







Des militaires de la FCD sont soupçonnés d’être impliqués dans une affaire présumée de vol de pétrole lampant à la Société des hydrocarbures de Mohéli. Ils ont été placés à la maison d’arrêt de Badjo ce jeudi 24 septembre, dans l’attente de la suite de la procédure. Des militaires de la FCD sont soupçonnés d’être impliqués dans une affaire présumée de vol de pétrole lampant à la Société des hydrocarbures de Mohéli. Ils ont été placés à la maison d’arrêt de Badjo ce jeudi 24 septembre, dans l’attente de la suite de la procédure.





Une affaire de présumé vol de carburant secoue la Société des hydrocarbures de Mohéli. Des militaires de la FCD seraient impliqués dans cette affaire et ont été placés en détention à la maison d’arrêt de Badjo ce jeudi 24 septembre 2026, selon des informations recueillies par notre rédaction.





D’après nos sources, les intéressés devraient rester à la maison d’arrêt dans l’attente de l’instruction du dossier par les autorités judiciaires compétentes.





Toujours selon les mêmes sources, un employé de la Société des hydrocarbures de Mohéli serait également soupçonné d’avoir joué un rôle dans cette affaire. Son implication présumée devra toutefois être établie au cours de la procédure.





À ce stade, les circonstances exactes des faits, la quantité de carburant concernée ainsi que les éventuelles responsabilités individuelles restent à déterminer. Les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à une éventuelle décision de justice.





La rédaction de Mohéli Matin

Image d'illustration générée par l'IA