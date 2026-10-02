Jeux des îles de l’océan Indien 2027 : À Moindzaza Djoumbé, le Village des Jeux sort de terre !

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0 0 02 octobre 2026 2026-10-02T10:19:00+02:00 Modifier ce post

Jeux des îles de l’océan Indien 2027 : À Moindzaza Djoumbé, le Village des Jeux sort de terre ! Un défi que Faouzia Vitry, ancienne vice-présidente de

Jeux des îles de l’océan Indien 2027 : À Moindzaza Djoumbé, le Village des Jeux sort de terre !

À quelques mois d’un rendez-vous historique pour l’Union des Comores, le Village des Jeux des îles de l’océan Indien 2027 commence désormais à changer de visage. À Moindzaza Djoumbé, aux portes de Moroni, les premières villas sont déjà clairement visibles et le chantier se déploie aujourd’hui sur plusieurs zones simultanément.

Lorsque le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a porté l’ambition de réaliser un Village des Jeux de 200 villas pour accueillir les délégations en 2027, le défi était considérable : structurer le projet, mobiliser son financement, contractualiser avec les entreprises et surtout transformer, dans un calendrier extrêmement contraint, une ambition en réalité.

Un défi que Faouzia Vitry, ancienne vice-présidente de la Région Réunion, est aujourd’hui en train de relever. Après plusieurs mois consacrés à la structuration du projet et à la mobilisation des partenaires, le chantier est désormais entré dans une phase très concrète. En seulement un mois et demi de travaux, les premières villas ont atteint un stade avancé du gros œuvre, tandis que plusieurs dizaines d’autres progressent simultanément. Les photos parlent désormais d’elles-mêmes : le Village des Jeux sort de terre.

Un chantier désormais visible


En seulement un mois et demi de travaux, le Village des Jeux est sorti de terre. Plusieurs villas ont déjà atteint un stade très avancé du gros œuvre, avec les murs entièrement élevés et les premières dalles de toiture en béton coulées. D’autres sont en phase de coffrage et de préparation des dalles, tandis que plusieurs dizaines de...Lire la suite de l'article sur Freedom

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