Agression sexuelle d'une fillette de 4 ans : 17 ans de réclusion pour Said Ahamada, 61 ans

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 14 octobre 2026 2026-10-14T10:14:00+02:00 Modifier ce post

Agression sexuelle d'une fillette de 4 ans : 17 ans de réclusion pour Said Ahamada, 61 ans. Depuis le début du mois d'octobre, la Cour d'Assises a ouv

Agression sexuelle d'une fillette de 4 ans : 17 ans de réclusion pour Said Ahamada


Agression sexuelle d'une fillette de 4 ans : 17 ans de réclusion pour Said Ahamada, 61 ans

LA COUR D'ASSISES ENCHAÎNE LES DOSSIERS CRIMINELS.

La Cour d'Assises de Moroni poursuit ses travaux et les verdicts s'enchaînent. Après l'affaire Naiman Kamal condamné à 13 ans ferme en début de semaine, un nouveau dossier lourd a été examiné hier mardi 13 octobre 2026.

Un homme de 61 ans, père de 5 enfants, a été condamné à 17 ans de réclusion criminelle. Il a reconnu à la barre l'agression sexuelle d'une fillette de 4 ans, commise alors qu'il était ivre.

Depuis le début du mois d'octobre, la Cour d'Assises a ouvert plusieurs dossiers criminels et continue d'examiner les affaires inscrites à son rôle. Des audiences qui se poursuivent et qui envoient un signal fort contre l'impunité, notamment pour les crimes commis sur des mineurs.

ELHADAD MOHAMED, journaliste MOGOZI FM

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières