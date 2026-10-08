Mission ONU - élections 2029 : Communiqué de l'opposition parlementaire. Tenant compte de la situation politique anxiogène qui se traduit par un clima

COMMUNIQUÉ DE L'OPPOSITION PARLEMENTAIRE - MISSION ONU / ÉLECTIONS 2029





Moroni, 08 octobre 2026







À la suite d'une demande du gouvernement, une mission du Département des Affaires Politiques des Nations Unies séjourne actuellement en Union des Comores pour rencontrer les différents acteurs politiques et de la société civile, afin d'évaluer les besoins tant juridiques, politiques que logistiques dans la perspective des élections de 2029. À la suite d'une demande du gouvernement, une mission du Département des Affaires Politiques des Nations Unies séjourne actuellement en Union des Comores pour rencontrer les différents acteurs politiques et de la société civile, afin d'évaluer les besoins tant juridiques, politiques que logistiques dans la perspective des élections de 2029.





À cet effet, une délégation de l'Opposition Parlementaire conduite par son Secrétaire Général, *M. NATUK MOHAMED MOUZAOIR*, accompagné de son Adjoint M. Mohamed Chakira et de M. Mhoumadi Ali Soulaimana, a bien pris part aux échanges de ce mercredi 07 octobre 2026 à la Maison des Nations Unies, entre la Mission d'Assistance Électorale et les acteurs des différentes composantes de l'opposition comorienne.





Tenant compte de la situation politique anxiogène qui se traduit par un climat de défiance sur l'espace public, l'Opposition Parlementaire, défenseur du débat politique apaisé, constructif et républicain, a réaffirmé son engagement pour un dialogue politique sincère et inclusif.





De ce fait, le renforcement du cadre légal, institutionnel et le toilettage du fichier électoral entre-autres sont des préalables nécessaires pour le lancement du processus électoral.





Le respect de la *tournante pour Anjouan 2029* est un rendez-vous qui doit tous nous animer afin de préserver la paix, la stabilité et l'unité de notre pays.





L'Opposition Parlementaire souligne les efforts déployés par le Système des Nations Unies pour que les irrégularités constatées en 2019 et 2024 soient corrigées, afin de garantir en 2029 des élections libres, transparentes et crédibles.





Pour le Bureau politique

de l'opposition parlementaire