Un minibus finit sa course dans un arbre : plusieurs femmes grièvement blessées !

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0 0 24 septembre 2026 2026-09-24T09:53:00+02:00 Modifier ce post

Un minibus finit sa course dans un arbre : plusieurs femmes grièvement blessées ! elon les premières informations recueillies sur place, un bus de tra

Accident à Mlimajou Hada : un bus termine sa course contre un arbre à Nangani


Un minibus finit sa course dans un arbre : plusieurs femmes grièvement blessées !

Un nouvel accident de la circulation s’est produit hier soir à Mlimajou Hada sur l'ile d'Anjouan, au lieu-dit Nangani, pas loin de la zone où un terrible accident avait coûté la vie à 9 passagers en novembre 2025.

Selon les premières informations recueillies sur place, un bus de transport en commun, qui revenait d’une cérémonie de mariage avec 16 femmes à bord dont une enceinte, aurait touché des arbres au bord de la route avant de faire un tonneau et terminer sa course à côté d'un arbre.

D’après un journaliste de Adda FM présent sur les lieux, 7 personnes auraient été grièvement blessées. Les victimes ont été évacuées vers les établissements hospitaliers de Domoni et Bambao afin de recevoir les soins nécessaires. Pour l’heure, le bilan reste provisoire et les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore établies.

Nos pensées accompagnent les victimes et leurs familles. Nous souhaitons un prompt rétablissement à toutes les personnes blessées.

Une fois encore, cet accident rappelle la nécessité de renforcer la sécurité routière sur cet axe, particulièrement dans cette zone déjà marquée par un drame meurtrier.

Plus d’informations dès que nous disposerons de nouveaux éléments.

Image d'illustration générée par IA
Hassane Nourdine

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