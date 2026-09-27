Telma et la langue comorienne : le respect linguistique doit être une priorité. Si un opérateur choisit de s’adresser à ses clients dans leur langue..

Telma et la langue comorienne : le respect linguistique doit être une priorité







La diffusion récente d’un message en langue comorienne par Telma suscite des interrogations sur la qualité de la communication destinée aux abonnés. Si un opérateur choisit de s’adresser à ses clients dans leur langue, cette démarche doit aller au-delà d’une simple traduction : elle doit garantir une expression correcte, naturelle et compréhensible. La diffusion récente d’un message en langue comorienne par Telma suscite des interrogations sur la qualité de la communication destinée aux abonnés. Si un opérateur choisit de s’adresser à ses clients dans leur langue, cette démarche doit aller au-delà d’une simple traduction : elle doit garantir une expression correcte, naturelle et compréhensible.





La langue comorienne fait partie du patrimoine culturel du pays. Elle mérite donc d’être utilisée avec le même sérieux que toute autre langue dans les communications commerciales et institutionnelles.





Le message visible sur la capture d’écran montre notamment l’importance d’une validation linguistique avant diffusion. Les formulations utilisées devraient être vérifiées par des personnes maîtrisant réellement la langue comorienne, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.

Des spécialistes de la langue comorienne sont nécessaires





Pour ses SMS, messages vocaux, répondeurs et annonces destinées aux abonnés, Telma pourrait travailler avec des spécialistes capables de vérifier :

la grammaire et la syntaxe ;

le vocabulaire employé ;

la formulation naturelle des phrases ;

la compréhension par les différents publics ;

la prononciation dans les messages vocaux ;

et, lorsque cela est nécessaire, les différences d’usage entre les variétés de la langue comorienne.





Cette démarche permettrait également de contribuer à la valorisation et à la préservation de la langue comorienne, notamment dans un contexte où les outils numériques occupent une place de plus en plus importante dans la vie quotidienne.

Un appel à Telma





Il ne s’agit pas de reprocher à Telma le fait d’utiliser le comorien. Au contraire, le fait de communiquer avec les abonnés dans leur langue est une démarche qui mérite d’être encouragée. Mais cette démarche doit être accompagnée d’une véritable exigence de qualité.





Telma devrait donc envisager de faire relire et valider ses communications en comorien par des spécialistes de la langue avant leur diffusion.





Notre langue n’est pas un simple outil de traduction. Elle porte notre histoire, notre culture et notre identité. La communiquer correctement, c’est aussi la respecter.





Telma doit respecter ses abonnés, mais aussi respecter leur langue.





Ismaël De Charif