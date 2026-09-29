Najda Said Abdallah, l'ascension d'une technocrate. C'est là que tout commence. Najda said Abdallah s'impose comme une technicienne rigoureuse sur les

Najda Said Abdallah, l'ascension d'une technocrate







Du Ministère de l'Énergie au Commissariat Général au Plan, jusqu'à la tête de la SONEDE : Du Ministère de l'Énergie au Commissariat Général au Plan, jusqu'à la tête de la SONEDE :





itinéraire d'une entrée rayonnante qui fait la fierté des femmes comoriennes et de Moroni en particulier.





Secrétaire Générale du Ministère de l'Énergie





C'est là que tout commence. Najda said Abdallah s'impose comme une technicienne rigoureuse sur les dossiers les plus sensibles : élaboration du code des énergies renouvelables, développement de la géothermie, et stratégie du mix énergétique. C'est à ce poste qu'elle plaide pour toutes les énergies renouvelables exploitables aux Comores pour un mix énergétique diversifié et équilibré.





Commissaire Générale au Plan





Forte de cette expertise énergétique, elle est promue au cœur du pilotage stratégique de l'État : le Commissariat Général au Plan. Elle y devient la cheffe d'orchestre de l'évaluation du Plan Comores Émergent (PCE) 2030, coordonnant ministres, gouverneurs et directeurs d'entreprises publiques.





Directrice Générale de la SONEDE - Mai 2026





L'aboutissement logique. En mai 2026, elle prend la tête de la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux à Moroni. Un secteur en pleine crise de pénurie. Sa méthode tranche : audit immédiat, conférence de presse face à la population, mesures d'urgence avec camions-citernes





Le bilan progressif depuis mai 2026





reste le même, mais prend tout son sens avec cette chronologie : une femme qui connaît l'énergie, qui a planifié l'émergence du pays, et qui vient maintenant concrétiser l'accès à l'eau.





Une fierté pour Moroni et les comoriens en général





Son parcours Secrétariat Général → Plan → SONEDE est perçu à Moroni comme un modèle de méritocratie féminine. Pas une entrée en politique par les slogans, mais par la compétence technique au service de l'État.





La relève qui rassure avec un espoir galopant.





Maarouf Moussa Rachidi