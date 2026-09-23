Les mystères de la maison d'arrêt de Moroni. Elle l'encourageait à accepter un mariage que la famille de la jeune fille exigerait, semble-t-il, afin d

Les mystères de la maison d'arrêt de Moroni







Hier, en me rendant à la maison d'arrêt de Moroni pour rendre visite à l'un de mes proches, je suis tombé sur une scène qui m'a laissé perplexe. Une histoire parmi tant d'autres, peut-être, mais qui soulève des questions auxquelles notre société devrait prendre le temps de réfléchir. Hier, en me rendant à la maison d'arrêt de Moroni pour rendre visite à l'un de mes proches, je suis tombé sur une scène qui m'a laissé perplexe. Une histoire parmi tant d'autres, peut-être, mais qui soulève des questions auxquelles notre société devrait prendre le temps de réfléchir.





Sur place, j'ai croisé une dame que je ne connaissais pas. Elle venait apporter de la nourriture à un jeune garçon détenu. Au cours d'une conversation téléphonique, j'ai entendu cette mère prodiguer des conseils au jeune homme. D'après ce que j'ai pu comprendre, il serait détenu dans une affaire concernant une jeune fille de son âge. Je précise que je ne connais pas les détails de cette affaire et que je ne peux donc pas en tirer de conclusion sur sa responsabilité.





Mais ce qui m'a particulièrement interpellé, c'est le conseil que cette femme lui donnait.





Elle l'encourageait à accepter un mariage que la famille de la jeune fille exigerait, semble-t-il, afin de faciliter sa libération. Son conseil était pour le moins surprenant : accepter le mariage, puis, au bout de trois mois, se séparer de la jeune fille. Selon elle, il serait difficile de divorcer, ou alors il faudrait disposer de moyens financiers pour vivre ensemble. Dans le cas contraire, disait-elle, les deux jeunes finiraient par « manger leurs cahiers ».





C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il s'agissait probablement de deux élèves. Deux jeunes dont l'avenir scolaire pourrait être bouleversé par une décision prise dans des circonstances aussi particulières.





**Une question me poursuit depuis cette rencontre : quel avenir sommes-nous en train de préparer pour notre jeunesse ?**





Si un jeune homme doit accepter un mariage uniquement pour sortir de prison, pouvons-nous encore parler d'un mariage fondé sur le consentement, la responsabilité et la maturité ? Si une jeune fille est au cœur d'une affaire qui conduit à une telle pression, qui se soucie réellement de son avenir, de ses études et de sa dignité ?





Je ne prétends pas connaître toute la vérité de cette histoire. Je rapporte une scène entendue, une conversation qui m'a interpellé et qui mérite, à mes yeux, une réflexion plus profonde.





Aux Comores, nous sommes souvent confrontés à des situations où les traditions, les pressions familiales, la justice et la précarité se croisent de manière complexe. Mais lorsque le mariage devient un moyen de sortir de prison, il est légitime de s'interroger sur les conséquences humaines et sociales de telles pratiques.





**Le mariage ne devrait jamais être considéré comme une simple porte de sortie face à une difficulté judiciaire.** Il engage deux personnes, leurs familles et leur avenir. Quant à la justice, elle devrait permettre que les faits soient examinés selon les règles applicables, sans que des jeunes soient poussés vers des décisions irréfléchies.





Hier, à la maison d'arrêt de Moroni, je n'ai pas seulement entendu une mère conseiller un jeune détenu. J'ai entrevu une réalité qui mérite d'être questionnée : celle d'une jeunesse parfois prise entre la pression sociale, les difficultés économiques, les exigences familiales et les conséquences de décisions qui peuvent engager toute une vie.





Notre pays, les Comores, est rempli de mystères. Mais certains mystères ne devraient pas nous pousser au silence. Ils devraient nous encourager à poser les bonnes questions.





ISMAËL De Charif