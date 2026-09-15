Le Ministère de l'Intérieur veut mettre de l'ordre dans les marchés de Moroni

COMMERCE INTERIEUR : Le Ministère de l'Intérieur engage une réflexion pour mettre fin au désordre dans les marchés de Moroni Moroni, 15 ...

COMMERCE INTERIEUR : Le Ministère de l'Intérieur engage une réflexion pour mettre fin au désordre dans les marchés de Moroni







Moroni, 15 septembre 2026 Moroni, 15 septembre 2026





Une réunion de réflexion sur le commerce intérieur, le désordre dans les marchés publics de la capitale et la situation irrégulière de certains étrangers exerçant le petit commerce s'est tenue ce matin au Ministère de l'Intérieur.





La séance de travail était présidée par Son Excellence Monsieur Mohamed Ahmed Assoumani, Ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité Nationale.





Cette rencontre interinstitutionnelle a rassemblé l'ensemble des acteurs concernés par la régulation commerciale, notamment :

- Le Ministère de l'Intérieur

- La Police Nationale

- La Mairie de Moroni

- La Direction Générale des Impôts

- La Direction du Commerce Intérieur





Objectif : Assainir et sécuriser les marchés





L'objectif principal de cette réunion était de porter une réflexion approfondie sur deux phénomènes préoccupants : le désordre persistant qui règne dans les marchés publics de Moroni et la situation d'étrangers en situation irrégulière qui exercent des activités de petit commerce, pourtant réservées aux ressortissants comoriens.





Le constat du Ministre





Dans son intervention, le Ministre Mohamed Ahmed Assoumani a dressé un constat sans complaisance :





« Malgré la présence de la police municipale et de la police nationale dans les marchés de la capitale, nous constatons beaucoup d'irrégularités. Les marchands sont mal installés, certains agents, qu'ils soient civils ou issus des forces de l'ordre affectés aux marchés, se livrent à des activités de tricherie. Des étrangers en situation irrégulière pratiquent des activités de petits commerces réservées uniquement aux ressortissants comoriens.»





Pour le Ministre, cette situation ne peut plus durer. Elle mérite une réflexion collective et des actions concrètes pour « instaurer l'ordre et garantir la sécurité des personnes et des biens dans les marchés ».





Vers une commission interinstitutionnelle de contrôle





Pour répondre à ces défis, le Ministre de l'Intérieur a insisté sur la mise en place, dans les meilleurs délais, d'une commission interinstitutionnelle.





Cette commission sera composée d'agents de tous les services concernés. Elle aura pour mission de mener des opérations de contrôle sur le terrain, de mettre de l'ordre dans l'installation des vendeurs et de vérifier la régularité de la situation des commerçants étrangers.





Une proposition qui a fait l'unanimité. L'ensemble des représentants des institutions présentes ont accepté cette idée et ont affirmé leur entière volonté d'accompagner le Ministre dans cette démarche d'assainissement.





La mise en place de cette commission devrait intervenir dans les prochains jours.





Service de la communication, ministère de l'intérieur