La tempête de 2029 commence petit à petit dans le Nord de Ngazidja

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0 0 08 septembre 2026 2026-09-08T14:39:00+02:00 Modifier ce post

La tempête de 2029 commence petit à petit dans le Nord de Ngazidja. Des routes apparaissent ici et là, des panneaux solaires sont inaugurés dans diffé

La tempête de 2029 commence petit à petit dans le Nord de Ngazidja


La tempête de 2029 commence petit à petit dans le Nord de Ngazidja

La tempête de 2029 semble commencer à souffler doucement dans le Nord de Ngazidja.

Des routes apparaissent ici et là, des panneaux solaires sont inaugurés dans différentes localités de l’archipel. L’eau recommence à couler dans la capitale et, comme pour couronner le tout, même le ciel semble avoir entendu les prières des femmes de Moroni : la pluie commence enfin à tomber dans plusieurs localités des Comores.

Mais une question demeure :

Tous ces projets étaient où depuis 2016 ?


Depuis dix ans que Monsieur le Président, bien-aimé de tous les Comoriens, est au pouvoir, pourquoi avons-nous cette impression que les routes, l’eau, l’énergie et les inaugurations accélèrent soudainement à l’approche de 2029 ?

Je ne dis pas que les projets n’existent pas. Je me demande simplement si cette accélération ne cache pas aussi une petite stratégie politique. Est-ce du développement ou déjà les premières rafales de la tempête électorale de 2029 ?

Et certaines cérémonies me font franchement sourire.

On voit même des représentants arabes présents aux côtés des autorités, avec des discours officiels et toute la solennité nécessaire. Le décor est parfaitement installé pour montrer que l'affaire est sérieuse.

Quant aux arbres, certains sont habillés de châles blancs. À les regarder, on pourrait presque croire qu’ils se préparent eux aussi à partir à La Mecque pour prier !

Routes, panneaux solaires, eau, pluie, cérémonies, invités et grands discours : tout semble se mettre en place.

Alors, simple coïncidence ou début de la grande opération 2029 ?

Une chose est certaine : la tempête commence petit à petit. Et les Comoriens commencent déjà à regarder le ciel.

ISMAEL De Charif

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