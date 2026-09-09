Décès de plusieurs migrants congolais au large de Mohéli

Drame en mer : un passeur abandonne une trentaine de Congolais entre Miringoni et Ouallah Une embarcation transportant une trentaine de ress...

Drame en mer : un passeur abandonne une trentaine de Congolais entre Miringoni et Ouallah







Une embarcation transportant une trentaine de ressortissants congolais, qui tentaient de rejoindre Mayotte, aurait été abandonnée par le passeur entre Miringoni et Ouallah, à Mohéli. Une embarcation transportant une trentaine de ressortissants congolais, qui tentaient de rejoindre Mayotte, aurait été abandonnée par le passeur entre Miringoni et Ouallah, à Mohéli.





Selon les premières informations, une mère et son enfant sont décédés dans ce drame. La situation des autres passagers est encore en cours d’évaluation.





Alertée, la brigade s’est rendue sur place afin de procéder aux premières constatations et de prendre en charge les personnes concernées. Les circonstances exactes de l’abandon et les conditions dans lesquelles les deux victimes ont perdu la vie restent à déterminer.





Le bilan pourrait encore évoluer, les opérations étant toujours en cours. Les autorités devront notamment établir le nombre exact de passagers présents à bord, le nombre de survivants et les circonstances précises de cette traversée clandestine vers Mayotte.





Mohéli Matin suit l’évolution de la situation.

Photo d'illustration

Par KADAIDINE de Mohéli matin

Titre : la rédaction