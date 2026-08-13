Transport maritime : Pour la première fois, la compagnie Yameela accoste à Mwali

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 13 août 2026 2026-08-13T16:57:00+02:00 Modifier ce post

Transport maritime : Pour la première fois, la compagnie Yameela accoste à Mwali. La compagnie Yameela a effectué ce mercredi le voyage inaugural de s

Transport maritime : la compagnie Yameela lance sa ligne Ngazidja - Mwali


Transport maritime : Pour la première fois, la compagnie Yameela accoste à Mwali

Une nouvelle alternative pour faciliter les déplacements inter-îles !

La compagnie Yameela a effectué ce mercredi le voyage inaugural de sa nouvelle ligne maritime reliant Ngazidja à Mwali. Cette nouvelle liaison offre une solution concrète aux voyageurs, qui pourront désormais compter sur des rotations régulières entre les deux îles.

En plus de fluidifier le trafic des passagers, l'ouverture de cette ligne vise à renforcer la sécurité des traversées sur cet axe maritime. Ortc

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières