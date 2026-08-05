Le pouvoir a-t-il un prix ?

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0 0 05 août 2026 2026-08-05T22:22:00+02:00 Modifier ce post

Le pouvoir a-t-il un prix ? L’évolution de la relation entre Fatima Ahamada, actuelle ministre de l’Information et porte-parole du gouvernement, et Dr

Le pouvoir a-t-il un prix ?


Le pouvoir a-t-il un prix ?

En politique, les ruptures sont parfois plus marquantes que les victoires. Lorsqu’un responsable tourne le dos à celui qui l’a accompagné, soutenu et aidé à gravir les échelons, une question revient toujours : où s’arrête la loyauté et où commencent les intérêts ?

L’évolution de la relation entre Fatima Ahamada, actuelle ministre de l’Information et porte-parole du gouvernement, et Dr Maoulana Charif, actuel ambassadeur des Comores en Chine, illustre à quel point les alliances politiques peuvent changer avec le temps.

Comme le dit un proverbe : « Les blessures causées par un ennemi se referment, celles infligées par un proche laissent souvent des cicatrices. »

En politique, l’histoire retient autant les ascensions que les ruptures. L’avenir dira quelles seront les conséquences de cette séparation politique.

Oubeid Mchangama, journaliste

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