Une femme se jette sous une digue pour fuir un taureau

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0 0 06 juillet 2026 2026-07-06T22:05:00+02:00 Modifier ce post

Une femme se jette sous une digue pour fuir un taureau à Mutsamudu. Selon nos informations, l'animal s'était échappé de l'arène à Mpangahari lors d'un

Une femme se jette sous une digue pour fuir un taureau à Mutsamudu


Une femme se jette sous une digue pour fuir un taureau

Une femme s'est jeté sous une digue ce lundi 6 juillet se blessant légèrement à la jambe après avoir couru pour se laisser tomber sous la digue du boulevard Coelacanthe à Mjihari. Ceci, afin d'éviter un taureau déchaîné et hors de contrôle, a t'-on appris.

Selon nos informations, l'animal s'était échappé de l'arène à Mpangahari lors d'un corrida traditionnel.

L'événement avait été organisé en marge de la fête nationale. Toutefois les organisateurs ont eu du mal a maîtriser la bête qui a semé la terreur dans les environs, en plus d'avoir sacagé plusieurs motos.

Les autorités municipales doivent donc prendre des mesures afin d'encadrer cette manifestation culturelle pour éviter ces genres d'incidents en dehors de l'arène.

Dhoulkarnaine Youssouf

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