Son expertise dépasse largement les frontières des Comores : Qui est Mme Rahamata ? Pour ceux qui travaillent avec elle, Mme Rahamata est souvent la p



Mme SAÏD ADJIBOU Rahamata, l’architecte discrète des opérations du PNUD

Lorsque l'on parle des réalisations du PNUD aux Comores, les images qui viennent souvent à l'esprit sont celles des infrastructures d'eau qui améliorent le quotidien des communautés, des initiatives qui renforcent les chaînes de valeur agricoles au profit des producteurs ou encore des projets qui aident les populations à mieux faire face aux changements climatiques. Pourtant, derrière chacune de ces réussites se cache un travail discret, souvent invisible, sans lequel rien ne serait possible.





Depuis plus de 25 ans, Mme Rahamata fait partie de ces personnes qui transforment les idées en actions concrètes. Au sein du PNUD, dont plus de 14 années consacrées au Procurement, elle veille chaque jour à ce que les projets disposent des ressources, des équipements et des services nécessaires pour atteindre leurs objectifs. « Ce qui me motive avant tout, c’est de savoir que mon travail contribue directement à améliorer la vie des populations. Même si je ne suis pas toujours sur le terrain, je sais que chaque dossier traité avec rigueur permet à une activité d'avancer et à un projet de produire des résultats », confie-t-elle avec modestie.





Pour ceux qui travaillent avec elle, Mme Rahamata est souvent la première personne à laquelle on pense lorsqu'un défi opérationnel se présente. « Quand nous avons une urgence ou une situation complexe, Rahamata trouve toujours une solution. Elle garde son calme, même sous pression, et elle nous aide à avancer », témoigne un Ismael Ahmed assistant au procurment. "J’ai eu le privilège de collaborer avec elle depuis plus de 2 ans. Elle a toujours démontré d’excellentes qualités professionnelles et humaines. Reconnue pour sa sincérité, son honnêteté, sa discrétion et son sens des responsabilités, elle est une experte confirmée en passation de marchés. Elle gère efficacement les dossiers complexes de passation de marché des biens, travaux et services au respect des délais ainsi qu'à la satisfaction de ses partenaires internes et externes tout en respectant strictement les règles et procédures.





Son expertise dépasse largement les frontières des Comores. En reconnaissance de ses compétences et de son professionnalisme, elle a été sollicitée pour renforcer temporairement les équipes du PNUD à Nairobi (6 semaines), au Tchad (1 mois), en Mauritanie (3 mois) et en République démocratique du Congo (2 mois) , l'un des plus grands bureaux pays du PNUD au monde. Pendant ces périodes, elle y a apporté son expertise en Procurement pour soutenir les opérations et accompagner les équipes locales dans la gestion de dossiers complexes.





Cette expérience reste l'une des plus marquantes de sa carrière. « Travailler avec une équipe aussi importante et dans un contexte aussi exigeant m'a beaucoup appris. Mais cela m'a également permis de partager mon expérience et de constater que les bonnes pratiques développées aux Comores pouvaient être utiles ailleurs », explique-t-elle.





À son retour, ses collègues ont retrouvé la même professionnelle engagée, toujours prête à transmettre ses connaissances. Car au-delà de ses responsabilités techniques, Mme Rahamata est reconnue pour sa générosité et sa volonté d'accompagner les autres.





« Elle ne garde jamais l'information pour elle. Lorsqu'un collègue rencontre une difficulté, elle prend le temps d'expliquer, de former et d'accompagner. Grâce à elle, beaucoup d'entre nous ont renforcé leurs compétences », souligne Ibtissama Elkabir.





Pour les nouveaux arrivants, son bureau est souvent l'une des premières étapes d'apprentissage.





« Rahamata fait partie des personnes qui vous mettent en confiance. Elle maîtrise parfaitement son domaine, mais elle reste toujours accessible et bienveillante », raconte un collègue de programme. Cette proximité humaine est sans doute l'une des raisons pour lesquelles elle est autant appréciée. Derrière la rigueur professionnelle se trouve une femme profondément attachée à la réussite collective.





« Nous réussissons parce que nous travaillons ensemble. Les résultats ne sont jamais le fruit d'une seule personne. Chacun apporte sa contribution », aime-t-elle rappeler.





Cette philosophie du travail d'équipe l'a accompagnée tout au long de sa carrière.





Aujourd'hui, lorsque les populations bénéficient d'un nouveau service, lorsqu'un partenaire reçoit un équipement ou lorsqu'une activité est mise en œuvre dans les délais, peu de personnes savent que Mme Rahamata a souvent joué un rôle essentiel dans la chaîne de résultats.





Pour ses collègues, elle incarne parfaitement ces héros discrets du développement dont le travail ne fait pas toujours la une, mais qui rendent l'impact possible.





Son parcours est celui d'une femme engagée, passionnée par son métier et convaincue que l'excellence opérationnelle est au service d'une cause plus grande : améliorer durablement la vie des populations.





À travers plus de deux décennies de service, aux Comores comme au-delà de ses frontières, Mme Rahamata démontre qu'anticiper, accompagner et partager sont autant de façons de construire le développement.





Et si les projets du PNUD produisent aujourd'hui des résultats tangibles sur le terrain, c'est aussi grâce à des femmes comme elle qui, dans l'ombre, veillent chaque jour à ce que rien ne soit laissé au hasard.





PNUD Comores