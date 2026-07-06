Riyad : l’ambassadeur des Comores reçu par le conseiller à la Cour Royale. Les entretiens ont porté sur plusieurs sujets d’intérêt commun liés aux dom

Le superviseur général du KSrelief rencontre l’ambassadeur de l’Union des Comores auprès du Royaume







Riyad, 05 juillet 2026, SPA -- Le conseiller à la Cour Royale et superviseur général du Centre Roi Salman de Secours et d'Action Humanitaire (KSrelief), Dr. Abdullah Al Rabeeah, a reçu aujourd’hui, au siège du Centre à Riyad, l’ambassadeur de l’Union des Comores auprès du Royaume d’Arabie Saoudite, Issa Soulé M'madi. Riyad, 05 juillet 2026, SPA -- Le conseiller à la Cour Royale et superviseur général du Centre Roi Salman de Secours et d'Action Humanitaire (KSrelief), Dr. Abdullah Al Rabeeah, a reçu aujourd’hui, au siège du Centre à Riyad, l’ambassadeur de l’Union des Comores auprès du Royaume d’Arabie Saoudite, Issa Soulé M'madi.





Les entretiens ont porté sur plusieurs sujets d’intérêt commun liés aux domaines de l’aide humanitaire et des secours.





L’ambassadeur Issa Soulé M'madi a salué les efforts humanitaires et de secours déployés par le Royaume d’Arabie Saoudite à travers son bras humanitaire, le KSrelief, soulignant que le Centre constitue un modèle à suivre et une référence exemplaire dans le domaine de l’action humanitaire.





-- SPA