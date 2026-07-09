Reprise des vols : "un levier essentiel pour faciliter les échanges entre Moroni et Antananarivo". Enfin, nous avons convenu de relancer les discussio



J'ai eu l'honneur et le plaisir de m'entretenir avec le Ministre des Forces armées Malgache, le Général de Corps d'Armée RAZAFITOMBO Maminirina Ely, venu représenter Madagascar, pays frère et ami, à l'occasion du 51ème anniversaire de l'indépendance de notre cher pays. J'ai eu l'honneur et le plaisir de m'entretenir avec le Ministre des Forces armées Malgache, le Général de Corps d'Armée RAZAFITOMBO Maminirina Ely, venu représenter Madagascar, pays frère et ami, à l'occasion du 51ème anniversaire de l'indépendance de notre cher pays.





Nos discussions ont porté sur le renforcement de la coopération militaire entre nos deux pays, dans un esprit de fraternité et de solidarité qui unit historiquement les Comores et Madagascar.





Nous avons également évoqué la reprise des transports aériens entre nos deux nations, un levier essentiel pour faciliter les échanges humains, économiques et touristiques entre Moroni et Antananarivo.





Enfin, nous avons convenu de relancer les discussions autour d'un accord de coopération couvrant plusieurs domaines militaires, dont les négociations avaient été mises en veille.





Cette relance illustre notre volonté commune de bâtir une relation bilatérale forte et durable, au service de la sécurité et du développement de nos deux peuples frères.





M. Youssoufa Mohamed Ali, Directeur de Cabinet du Président, chargé de la Défense