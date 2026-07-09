"Nos échanges ont porté sur le renforcement de la coopération dans le domaine maritime"

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0 0 09 juillet 2026 2026-07-09T12:11:00+02:00 Modifier ce post

"Nos échanges ont porté sur le renforcement de la coopération dans le domaine maritime, un enjeu stratégique majeur pour les Comores." Nous avons évoq

"Nos échanges ont porté sur le renforcement de la coopération dans le domaine maritime"

J'ai eu l'honneur et le plaisir de m'entretenir avec le Général de brigade, Commandant Supérieur des FAZSOI, venu sur mon invitation, assister aux célébrations du 51ème anniversaire de l'indépendance de notre cher pays.

Nos échanges ont porté sur le renforcement de la coopération dans le domaine maritime, un enjeu stratégique majeur pour les Comores.

Nous avons évoqué les moyens de mieux protéger notre espace maritime face aux différents trafics qui menacent la sécurité et la stabilité de la région : trafic de drogue, trafic d'armes, pêche illégale (INN) et immigration clandestine. Le renforcement de la surveillance maritime, la formation de nos garde-côtes et la modernisation de nos capacités de patrouille ont été au cœur de la discussion, avec l'objectif de bâtir une coopération durable pour sécuriser nos eaux territoriales et notre zone économique exclusive.

Et bien sûr, nos discussions ont également porté sur la mise en place d'un dispositif inspiré du SMA aux Comores. Ce modèle me tient particulièrement à cœur, car il représente une réelle opportunité d'accompagner nos jeunes déscolarisés vers la formation, l'emploi et l'insertion.

Le SMA est un dispositif d'insertion socioprofessionnelle destiné aux jeunes de 16 à 25 ans éloignés de l'emploi dans les territoires d'Outre-mer français. Chaque année, il accompagne près de 6 000 volontaires, leur permettant d'acquérir des compétences professionnelles, sociales et civiques pour faciliter leur insertion dans la vie active.

Ce programme allie formations pratiques, encadrement structurant et accompagnement socio-éducatif complet, favorisant la discipline, la responsabilité et l'autonomie, essentielles pour bâtir l'avenir de notre jeunesse.

M. Youssoufa Mohamed Ali, Directeur de Cabinet du Président, chargé de la Défense. 
Secrétaire National du parti CRC

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