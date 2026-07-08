Moroni : Deux blessés dans un accident de la route !

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0 0 08 juillet 2026 2026-07-08T13:27:00+02:00 Modifier ce post

Moroni : Deux blessés dans un accident de la route ! La sécurité routière est l'affaire de tous. Soyons vigilants, respectons les règles et protégeons

Brigade routière|| Accident de la circulation à l'aller de Coca-Cola, sur la route de l'ancienne Radio Comores


Moroni : Deux blessés dans un accident de la route !

La Police nationale est intervenue à la suite d'un accident de la circulation survenu à l'aller de Coca-Cola, sur la route de l'ancienne Radio Comores.

Selon les premiers éléments, le conducteur d'une Toyota Vitz aurait tenté de dépasser une file de véhicules afin de se réinsérer sur la chaussée, ce qui a provoqué l'accident. Les deux personnes installées à l'avant du véhicule, à savoir le conducteur et le passager avant, ne portaient pas de ceinture de sécurité au moment des faits.

L'accident a fait deux blessés, qui ont été rapidement pris en charge et transportés vers l'hôpital par les éléments de la Police nationale afin de recevoir les soins nécessaires. La Police nationale rappelle à tous les usagers de la route que le port de la ceinture de sécurité, le respect du Code de la route et la prudence au volant sont essentiels pour prévenir les accidents et sauver des vies.

La sécurité routière est l'affaire de tous. Soyons vigilants, respectons les règles et protégeons nos vies ainsi que celles des autres.

Gendarmerie Nationale

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