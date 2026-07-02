Lutte contre le vol et le trafic de vanille : Le Ministre de l’Intérieur mobilise les maires et les préfets de Ngazidja

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0 0 02 juillet 2026 2026-07-02T12:32:00+02:00 Modifier ce post

Lutte contre le vol et le trafic de vanille : Le Ministre de l’Intérieur mobilise les maires et les préfets de Ngazidja. Produit de rente stratégique

Lutte contre le vol et le trafic de vanille : Le Ministre de l’Intérieur mobilise les maires et les préfets de Ngazidja


Moroni, le 02 juillet 2026

Lutte contre le vol et le trafic de vanille : Le Ministre de l’Intérieur mobilise les maires et les préfets de Ngazidja

Une réunion de travail sur la sécurisation de la vanille s’est tenue ce matin au Ministère de l’Intérieur.
Présidée par le Ministre de l’Intérieur, Monsieur Mohamed Ahmed Assoumani, la réunion a réuni l’ensemble des maires et préfets de l’île de Ngazidja.

L’objectif de cette rencontre était de définir des mesures urgentes pour sécuriser la vanille comorienne et les autres produits de rente, menacés par les vols dans les zones rurales.

Dans ses directives, le Ministre a instruit les maires et les préfets à prendre toutes les dispositions nécessaires pour accompagner les cultivateurs dans la sécurisation de leurs activités. A cet effet, la police municipale est appelée à renforcer la veille dans les différentes régions de l’île.

Produit de rente stratégique et pilier de l’économie nationale, la vanille comorienne est reconnue parmi les meilleures qualités au monde. Sa protection est donc une priorité pour préserver les revenus des paysans et la stabilité économique du pays.

Service de communication, ministère de l'intérieur

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