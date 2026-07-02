Les États-Unis octroient 200 000 dollars pour soutenir la lutte contre la variole du singe aux Comores

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0 0 02 juillet 2026 2026-07-02T13:31:00+02:00 Modifier ce post

Les États-Unis octroient 200 000 dollars pour soutenir la lutte contre la variole du singe aux Comores. Les États-Unis, l'un des principaux donateurs

Les États-Unis octroient 200 000 dollars pour soutenir la lutte contre la variole du singe aux Comores


Les États-Unis octroient 200 000 dollars pour soutenir la lutte contre la variole du singe aux Comores

Aujourd'hui, la Chargée d'affaires des États-Unis, Stephanie Arnold, aux côtés du représentant de l'UNICEF, Mustapha Ben Messaoud, et du Ministre de la Santé, Ahamadi Sidi Nahouda, a présidé une cérémonie de remise de fournitures médicales financées par les États-Unis. Ces équipements visent à soutenir les efforts de riposte et de prévention contre la variole du singe aux Comores.

Les États-Unis, l'un des principaux donateurs à soutenir la lutte contre la variole du singe aux Comores, ont versé 200 000 dollars pour financer la surveillance, la vaccination des groupes à risque, la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de santé, ainsi que l'engagement communautaire. Le mois dernier, le ministère de la Santé a déclaré la fin de l'épidémie de variole du singe aux Comores, une étape majeure qui témoigne de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque le gouvernement, les partenaires internationaux et les communautés travaillent ensemble dans un but commun.

Les fournitures remises aujourd'hui aideront les Comores à pérenniser ces acquis et à renforcer leur préparation pour l'avenir car aucune communauté ne devrait faire face seule à une crise de santé publique.

Ambassade des USA

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