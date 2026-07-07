Le second cinquantenaire : l'heure de la souveraineté économique a sonné. Certes, beaucoup reste à accomplir. Les attentes de notre population demeure

Le second cinquantenaire : l'heure de la souveraineté économique a sonné







À l'occasion du 51ᵉ anniversaire de notre indépendance, le Président de l'Union des Comores, AZALI Assoumani, a livré un discours qui mérite une attention particulière. Au-delà de la célébration de notre histoire, il a proposé une vision : faire du second cinquantenaire celui de la souveraineté économique. À l'occasion du 51ᵉ anniversaire de notre indépendance, le Président de l'Union des Comores, AZALI Assoumani, a livré un discours qui mérite une attention particulière. Au-delà de la célébration de notre histoire, il a proposé une vision : faire du second cinquantenaire celui de la souveraineté économique.





Cette ambition n'est ni un slogan ni une promesse de circonstance. Elle constitue un choix stratégique. Après un demi-siècle consacré à la construction de l'État et à la consolidation de notre unité nationale malgré les nombreuses épreuves traversées, notre génération a désormais le devoir de bâtir une économie solide, compétitive et capable d'offrir des perspectives à chaque Comorienne et à chaque Comorien.





Le développement économique n'est plus une option ; il est devenu une exigence nationale. C'est pourquoi le Plan Comores Émergent apparaît aujourd'hui comme le principal cadre de transformation de notre pays. Les investissements dans les infrastructures, l'énergie, la santé, le tourisme, l'économie numérique et les services publics témoignent d'une volonté politique de préparer les Comores de demain.





Certes, beaucoup reste à accomplir. Les attentes de notre population demeurent immenses en matière d'emploi, de pouvoir d'achat, de formation des jeunes et d'amélioration des services publics. Mais aucun observateur objectif ne peut ignorer que des chantiers structurants sont engagés et que les bases d'une transformation progressive sont en train d'être posées.





J'ai également retenu l'appel solennel lancé par le Chef de l'État à la diaspora comorienne. Cet appel est à la fois juste et visionnaire. La diaspora ne doit plus être considérée uniquement comme un soutien financier à travers les transferts de fonds. Elle représente un formidable réservoir de compétences, d'expériences, d'investissements et d'innovation. Le développement des Comores sera d'autant plus rapide que les Comoriens de l'extérieur seront pleinement associés aux grandes orientations nationales.





La préparation des Jeux des Îles de l'océan Indien de 2027 illustre parfaitement cette dynamique. Pour la première fois de son histoire, notre pays accueillera cet événement régional majeur. Ce rendez-vous dépasse largement le cadre sportif : il constitue une occasion unique de moderniser nos infrastructures, de promouvoir notre destination touristique, de valoriser notre culture et de renforcer le sentiment d'appartenance nationale.





Le discours présidentiel rappelle également que les Comores poursuivent avec constance la défense de leurs intérêts sur la scène internationale. La réaffirmation de notre position sur Mayotte, le renforcement des relations avec Madagascar et la solidarité exprimée envers le peuple palestinien traduisent une diplomatie fidèle aux principes de souveraineté, de paix et de coopération.





En tant que Président du RDDC, je considère que le message délivré le 6 juillet est avant tout un appel à la responsabilité collective. L'avenir des Comores ne dépendra pas uniquement de l'action du gouvernement. Il dépendra également de la capacité des acteurs politiques, des entrepreneurs, de la jeunesse, de la société civile et de la diaspora à dépasser les clivages pour servir un objectif commun : l'intérêt supérieur de la Nation.





Le temps des divisions permanentes doit laisser place au temps de la construction. Les défis sont nombreux, mais ils ne sont pas insurmontables dès lors que la volonté politique s'accompagne d'une mobilisation nationale.





Notre indépendance nous a donné la liberté. Notre second cinquantenaire doit nous donner la puissance économique, la dignité sociale et la prospérité collective.





Le RDDC réaffirme son engagement à accompagner toutes les initiatives qui renforceront l'unité nationale, la stabilité institutionnelle, le développement économique et le rayonnement international de l'Union des Comores.





L'histoire retiendra que le véritable patriotisme ne consiste pas seulement à célébrer notre indépendance, mais à construire, jour après jour, les conditions de notre souveraineté économique.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Cadre et militant du CRC

Paris, le 7 Juillet 2026