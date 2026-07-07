Le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud félicite le Président Azali Assoumani

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 07 juillet 2026 2026-07-07T17:11:00+02:00 Modifier ce post

Le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud félicite le Président Azali Assoumani. Le Serviteur des Deux Saintes Mosquées a exprimé ses sincères félicitations

Le Serviteur des Deux Saintes Mosquées félicite le Président des Comores à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance


Le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud félicite le Président Azali Assoumani

Djeddah, 06 juillet 2026, SPA -- Le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, a envoyé un télégramme de félicitations à Son Excellence le Président de l'Union des Comores, le colonel Azali Assoumani, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de son pays.

Le Serviteur des Deux Saintes Mosquées a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur à Son Excellence et a souhaité davantage de progrès et de prospérité au gouvernement et au peuple des Comores.

-- SPA

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières