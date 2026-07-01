Le pays est à bout, la colère populaire grandit, mais aucune perspective de changement. Puis vint la grève quasi générale, sans précédent, contre la m

Le pays est à bout, la colère populaire grandit, mais aucune perspective de changement





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A la veille de la célébration du 51ème anniversaire de l’indépendance, il est manifeste que l’état du pays est déplorable voire calamiteux. Ces interminables files d’attente devant les stations en donne un aperçu saisissant. De plus chacun mesure l’impact des pénuries de carburant sur tous les aspects de la vie des citoyens. A la veille de la célébration du 51ème anniversaire de l’indépendance, il est manifeste que l’état du pays est déplorable voire calamiteux. Ces interminables files d’attente devant les stations en donne un aperçu saisissant. De plus chacun mesure l’impact des pénuries de carburant sur tous les aspects de la vie des citoyens.





Mais il ne s’agit pas d’un coup de tonnerre dans un ciel serein. Car chacun vit douloureusement dans son quotidien les coupures intempestives d’électricité, y compris dans la capitale ; le manque général d’eau courante, y compris et peut-être surtout, dans la capitale ; le système de santé défaillant à l’origine de ces innombrables voyages sanitaires ; l’enseignement public sacrifié ; les routes dégradées malgré les réfections effectuées ; l’unique aéroport international d’un autre âge sans oublier l’absence de connexion directe avec les pays de la région ; Les liaisons inter îles, par mer et par air, rares, irrégulières et coûteuses ; etc. La résilience du peuple comorien semble sans limite.





Mais au fond il n’en est rien. En témoigne cette colère grandissante qui a déjà fait de 2026 une année qui rentrera dans l’Histoire du pays comme une année de luttes sociales marquantes. Elle a commencé avec la formidable et longue grève des contractuels de l’hôpital El Maarouf dont la détermination sans faille est venue à bout des manœuvres dilatoires de la direction et du ministère.





Puis vint la grève quasi générale, sans précédent, contre la montée des prix des hydrocarbures, un mouvement conduit avec fermeté et maturité. Le pouvoir Azali en fut ébranlé et s’est trouvé contraint de reculer.





Mais il n’y a pas eu que ces mouvements d’envergure qui ont secoué le pays. On doit aussi mettre en relief les grèves, quoique traditionnelles, des enseignants ; le nouvel éveil lycéen s’exprimant dans les rues de la capitale ; les vives réactions des journalistes face aux nombreuses tentatives de les museler et ou de les mettre au pas.





D’autres faits singuliers méritent d’être soulignés : le sit-in des commerçants floués par l’ONICOR (office chargé du riz) qui attendent depuis des années d’être remboursés faute d’avoir reçu le riz commandé. Puis le mouvement informel et divers autour de l’évacuation à l’étranger du président-détenu Sambi pour recevoir des soins appropriés au regard de la gravité de son état de santé.





Si durant cette agitation sociale, les organisations dites de la société civile ont été sur les devants de la scène, les politiques ont brillé par leur marginalité. Les organisations politiques ne sont manifestement pas à la hauteur, elles se révèlent incapable de transformer la colère sociale en alternative crédible.





L’opposition traditionnelle, fragmentée, souvent discréditée se complait dans sa routine inconséquente : conférence de presse pour les uns, tribune dans FCB FM pour les autres.





Quant aux nouveaux partis antisystèmes, USHE et NARIBARISHE YE KOMORI, leur poids politique ne leur permet pas encore de jouer les premiers rôles. D’un autre coté force est de constater que malgré quelques velléités dans certains villages où USHE a engagé des mobilisations populaires, la tendance principale fut au réformisme, des propositions de colmatage comme s’il s’agissait de sauver le système, et non de surfer sur la vague pour propulser le processus d’émergence du camp populaire. Les périodes de lutte sont propices à l’élévation du niveau de conscience des éléments les plus dynamiques.





Résultat des courses, aucune perspective de changement n’a pris forme, le pouvoir s’en est sorti sans trop de mal. Il n’en reste pas moins que malgré la forte répression ayant même provoqué l’assassinat de deux jeunes de Page à Ndzuwani, preuve est faite que le pays est capable de mobilisation active, il appartient dès lors aux dirigeants des forces antisystèmes de tourner le dos aux égos surdimensionnés, tirer des enseignements et s’unifier dans le processus de construction d’une puissante force capable de changer les bases du pays. Un défi qui les interpelle.





Idriss (01/07/2026)