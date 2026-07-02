Le journaliste intègre : quand la conscience triomphe de la corruption. Le journalisme n'est ni un commerce ni un moyen de monnayer des prises de posi

Le journaliste intègre : quand la conscience triomphe de la corruption







Le journalisme n'est pas seulement un métier destiné à gagner sa vie. C'est une mission, une responsabilité et un engagement moral. L'histoire n'a pas retenu les journalistes qui ont écrit pour satisfaire les puissants, mais ceux qui ont choisi de défendre la vérité, quel qu'en soit le prix. Un journaliste qui respecte sa profession possède ainsi un véritable pouvoir : celui de faire évoluer la société, de corriger ses dérives, de défendre les droits des citoyens et, parfois, de faire entendre une voix plus forte que celle des détenteurs du pouvoir et de l'argent. Le journalisme n'est pas seulement un métier destiné à gagner sa vie. C'est une mission, une responsabilité et un engagement moral. L'histoire n'a pas retenu les journalistes qui ont écrit pour satisfaire les puissants, mais ceux qui ont choisi de défendre la vérité, quel qu'en soit le prix. Un journaliste qui respecte sa profession possède ainsi un véritable pouvoir : celui de faire évoluer la société, de corriger ses dérives, de défendre les droits des citoyens et, parfois, de faire entendre une voix plus forte que celle des détenteurs du pouvoir et de l'argent.





Mais cette influence ne s'acquiert qu'au prix de l'intégrité et de l'indépendance. Le journaliste qui laisse la corruption acheter sa plume, ou qui se laisse dicter ses positions par des intérêts particuliers, perd d'abord le respect du public avant de perdre celui de sa propre conscience. Lorsque les médias sombrent dans la corruption, ils cessent d'être la voix du peuple pour devenir un instrument au service de ceux qui cherchent à manipuler l'opinion.





Aux Comores, le jeune journaliste Oubeid Mchangama a récemment offert un exemple remarquable de ce que peut accomplir une presse engagée. Il a lancé une campagne médiatique contre les tarifs exorbitants des services Internet, parmi les plus élevés de la région par rapport aux pays voisins. Il a appelé les citoyens à boycotter les deux principaux opérateurs, Comores Télécom et Yas, pour protester contre le coût excessif des forfaits de données, rappelant que l'accès à Internet à un prix abordable est un droit des citoyens et non un privilège accordé par les entreprises.





Son appel a rapidement trouvé un large écho au sein de la population. Le Syndicat des consommateurs s'est joint à cette initiative en organisant une conférence de presse afin de mobiliser l'opinion publique. Selon plusieurs informations en provenance de Moroni, de nombreux citoyens ont répondu à cet appel en s'abstenant d'acheter des recharges Internet, exprimant ainsi leur rejet des prix imposés par les opérateurs.





Selon des personnes proches du journaliste, le succès de cette campagne n'a pas été apprécié par certains intérêts. Elles affirment que plusieurs tentatives auraient été menées pour le faire taire, notamment par des propositions de corruption destinées à le convaincre d'abandonner son combat. Toujours selon ces mêmes sources, Oubeid Mchangama aurait refusé ces offres, préférant rester fidèle à ses principes et à sa mission journalistique, convaincu que la dignité d'un journaliste ne s'achète pas et que sa conscience n'est pas une marchandise.





Cette expérience adresse un message fort à l'ensemble de la profession. Tout journaliste qui souhaite être écouté, respecté et suivi par le public doit préserver son indépendance et rejeter la corruption, les pots-de-vin ainsi que toute forme de pression ou d'influence susceptible de compromettre son impartialité. Le public peut être trompé un temps, mais il n'accorde sa confiance durablement qu'à celles et ceux qui démontrent que leurs convictions ne sont pas à vendre.





Le journaliste intègre constitue l'une des plus grandes richesses d'une société. Par son honnêteté, il renforce la confiance des citoyens dans les médias et favorise leur mobilisation autour des causes justes. À l'inverse, le journaliste corrompu ne détruit pas seulement sa propre réputation ; il contribue également à discréditer toute la profession et offre aux corrupteurs un terrain favorable pour poursuivre leurs abus à l'abri des regards.





Si les journalistes comoriens continuent à remplir leur mission avec courage et responsabilité, à sensibiliser les citoyens sur la cherté de la vie et à interpeller les autorités afin qu'elles assument pleinement leurs responsabilités et prennent des mesures concrètes pour soulager les difficultés de la population, alors leurs appels rencontreront une adhésion populaire toujours plus forte. Les peuples suivent naturellement les journalistes dont ils reconnaissent l'honnêteté, la constance et le sens de l'intérêt général.





Le journalisme n'est ni un commerce ni un moyen de monnayer des prises de position. Il est une mission au service de la vérité et un rempart contre l'injustice et la corruption. Chaque fois que la conscience l'emporte sur la corruption, c'est la société tout entière qui en sort gagnante, et le peuple conserve une voix libre qu'aucune pression ne peut réduire au silence.





Maoulid Soilih Ahmed