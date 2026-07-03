Lancement officiel du Projet d'Exploration Géothermique du Karthala

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0 0 03 juillet 2026 2026-07-03T11:02:00+02:00 Modifier ce post

Lancement officiel du Projet d'Exploration Géothermique du Karthala. Cette avancée est le fruit d'un partenariat solide entre le Gouvernement de l'Uni

Le lancement officiel du Projet d'Exploration Géothermique du Karthala (PEGK)


Lancement officiel du Projet d'Exploration Géothermique du Karthala

Pendant des décennies, le volcan Karthala a été perçu comme un symbole de la puissance naturelle des Comores. Aujourd'hui, il devient aussi un symbole d'espoir pour l'avenir énergétique du pays.
Le lancement officiel du Projet d'Exploration Géothermique du Karthala (PEGK), le 2 juillet 2026 à Moroni, marque une étape importante dans la valorisation de cette ressource exceptionnelle. Cette initiative ouvre la voie à une énergie propre, fiable et produite localement, capable de renforcer la souveraineté énergétique des Comores tout en réduisant leur dépendance aux énergies fossiles importées.

Cette avancée est le fruit d'un partenariat solide entre le Gouvernement de l'Union des Comores, le Ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Hydrocarbures, le Bureau Géologique des Comores, la Banque africaine de développement (BAD), l'Union africaine et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

« Les Comores disposent d'une ressource exceptionnelle sous leurs pieds. Notre rôle est d'accompagner le pays afin que ce potentiel naturel devienne une source d'opportunités, d'emplois et de prospérité pour les générations futures. La géothermie n'est pas seulement une énergie ; c'est un investissement dans la souveraineté énergétique et le développement durable des Comores.

PNUD Comores

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