L’Ambassade des États-Unis célèbre...les 50 ans de partenariat avec les Comores

L’Ambassade des États-Unis célèbre le 250e anniversaire de l'indépendance américaine « Freedom 250 » et les 50 ans de partenariat avec les Comores....

L’Ambassade des États-Unis célèbre le 250e anniversaire de l'indépendance américaine « Freedom 250 »

et les 50 ans de partenariat avec les Comores







Hier, la Chargée d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis, Stephanie Arnold, a été rejointe par des représentants du gouvernement comorien, des diplomates, des chefs d’entreprise et des membres de la communauté américaine pour célébrer le 250ème anniversaire de l’indépendance américaine « Freedom250 » et près de cinq décennies d’amitié entre les États-Unis et les Comores. Hier, la Chargée d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis, Stephanie Arnold, a été rejointe par des représentants du gouvernement comorien, des diplomates, des chefs d’entreprise et des membres de la communauté américaine pour célébrer le 250ème anniversaire de l’indépendance américaine « Freedom250 » et près de cinq décennies d’amitié entre les États-Unis et les Comores.





« Les États-Unis et les Comores ont choisi de construire un partenariat fondé sur le respect mutuel et la conviction qu’une gouvernance solide et des sociétés ouvertes rendent les nations plus prospères et plus sûres », a déclaré Mme Arnold. « Nous avons l’intention de célébrer, l’année prochaine, les cinquante ans de relations entre les États-Unis et les Comores avec un partenariat plus solide que jamais. »





Le partenariat entre les États-Unis et les Comores s’est considérablement renforcé ces dernières années. Depuis la signature d’une déclaration commune sur la coopération en 2023, nous avons collaboré dans les domaines de la sécurité maritime, de la santé, de l’agriculture, de la sécurité publique, de l’électrification solaire, de la recherche scientifique, de l’éducation, du développement communautaire et des échanges culturels.





Cette année, les États-Unis ont contribué 200 000 dollars pour soutenir la campagne de vaccination contre la variole du singe et les efforts de surveillance sanitaire des Comores. Nous avons organisé le tout premier échange militaire entre le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) et l’Armée Nationale de Développement des Comores. Nous avons appuyé l’Agence Nationale des Affaires Maritimes dans l’identification d’activités suspectes en mer et dans la neutralisation de navires battant frauduleusement pavillon comorien, contribuant ainsi fortement à la stabilité régionale. Le lancement du ferry « Adore Comores Express », initiative américaine, a également facilité les déplacements inter-îles en vue des Jeux des îles de l’Océan Indien.





De plus, la création cette année de l’Association d’amitié États-Unis-Comores renforce davantage les liens entre les peuples et les relations commerciales entre les deux nations. De nombreux dirigeants comoriens issus du gouvernement, des forces de l’ordre, de la société civile et de l’armée ont bénéficié des plus prestigieux programmes d’échange américains.





Alors que les États-Unis et les Comores se préparent à célébrer le cinquantième anniversaire de nos relations bilatérales, nos deux nations restent déterminées à renforcer notre partenariat afin que nos deux pays soient ensemble plus sûrs, plus forts et plus prospères.