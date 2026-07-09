La paix est plus forte que nos divisions : un appel aux localités de Dimani Yadju. Je salue l'initiative du syndicat des transports qui s'est réuni au

La paix est plus forte que nos divisions







Aujourd'hui, je veux m'adresser à tous les habitants d’Idjikoundzi, de Maweni et de Ntsoralé, ainsi qu'à tous les enfants de la région de Dimani. Aujourd'hui, je veux m'adresser à tous les habitants d’Idjikoundzi, de Maweni et de Ntsoralé, ainsi qu'à tous les enfants de la région de Dimani.





Depuis quelque temps, nos villages vivent une situation qui attriste chacun d'entre nous. À cause des actes de notre jeunesse, une profonde division s'est installée entre trois communautés qui, pendant des années, ont partagé les mêmes routes, les mêmes transports, les mêmes joies, les mêmes peines et les mêmes valeurs.





Mais une question mérite d'être posée : devons-nous laisser les erreurs de quelques individus détruire l'avenir de tout un peuple ?





Je réponds avec conviction : NON.





La paix n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, elle est la plus grande preuve de courage, de sagesse et de responsabilité. Pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais choisir de construire un avenir meilleur au lieu de rester prisonniers des blessures du passé.





Je salue l'initiative du syndicat des transports qui s'est réuni aujourd'hui afin de trouver une solution pour rétablir la paix et permettre à nos villages de retrouver une vie normale. C'est un geste responsable qui mérite le soutien de toute la population. Le transport n'est pas seulement un moyen de déplacement ; il est aussi un symbole du lien qui unit nos communautés.





Nos anciens nous ont appris que la solidarité est notre plus grande richesse. Ils nous ont transmis des valeurs de respect, de fraternité et d'entraide. Ne laissons pas la haine effacer cet héritage.





À la jeunesse d’Idjikoundzi, de Maweni et de Ntsoralé, je lance un appel sincère : nous sommes l'avenir de nos villages. Ne laissons pas la colère guider nos décisions. Soyons ceux qui construiront des ponts plutôt que des murs. Soyons la génération qui mettra fin aux conflits et ouvrira une nouvelle page de notre histoire.





À nos parents, à nos notables, à nos autorités religieuses, aux responsables associatifs et à tous les habitants, continuons à dialoguer, à écouter et à nous respecter. C'est ensemble que nous retrouverons la confiance.





Nos enfants méritent de grandir dans une région où ils peuvent circuler librement, étudier ensemble, travailler ensemble et rêver ensemble, sans peur ni méfiance.





Que Idjikoundzi, Maweni et Ntsoralé redeviennent des villages frères. Que nos routes nous rapprochent au lieu de nous séparer. Que nos différences ne soient jamais plus fortes que ce qui nous unit.





Aujourd'hui, nous avons le choix : transmettre la haine ou transmettre la paix.

Je choisis la paix.

Je choisis le dialogue.

Je choisis l'unité.

Je choisis l'avenir.







Qu'Allah bénisse Idjikoundzi, Maweni, Ntsoralé et toute la région de Dimani, qu'Il apaise les cœurs, renforce notre fraternité et guide chacun de nous vers la réconciliation. Qu'Allah bénisse Idjikoundzi, Maweni, Ntsoralé et toute la région de Dimani, qu'Il apaise les cœurs, renforce notre fraternité et guide chacun de nous vers la réconciliation.

Ensemble, nous sommes plus forts que nos divisions. La paix est notre plus belle victoire.





MAHMOUD HAMIDOU, un jeune de la région