Deux ans de Renouveau : le constat d'un échec

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 08 juillet 2026 2026-07-08T21:03:00+02:00 Modifier ce post

Deux ans de Renouveau : le constat d'un échec. Un gouvernement se juge sur son bilan, pas sur ses discours. Pour de nombreux citoyens, ces deux années

Deux ans de Renouveau : le constat d'un échec

Le Renouveau avait promis le changement, le développement et une amélioration des conditions de vie des Comoriens. Deux ans plus tard, le bilan est largement contesté.

La vie est toujours plus chère, les difficultés économiques persistent, les jeunes peinent à trouver un emploi et les services publics restent confrontés à de nombreux défis. Beaucoup estiment que les promesses n'ont pas été suivies de résultats concrets.

Un gouvernement se juge sur son bilan, pas sur ses discours. Pour de nombreux citoyens, ces deux années de Renouveau constituent un échec, marqué par un décalage entre les engagements pris et les réalisations observées.

Les Comores méritent une gouvernance efficace, transparente et capable d'apporter des réponses concrètes aux attentes de la population.

Ben Omar

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières