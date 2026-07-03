Bonne fête de l'indépendance aux Comores ! Aujourd'hui, c'est la fête nationale dans nos chères Comores et nos petits enfants agitent les drapeaux com

Bonne fête de l'indépendance aux Comores !







Aujourd'hui, c'est la fête nationale dans nos chères Comores et nos petits enfants agitent les drapeaux comoriens tout au long de cette journée si spéciale et empreinte d'amour. Aujourd'hui, c'est la fête nationale dans nos chères Comores et nos petits enfants agitent les drapeaux comoriens tout au long de cette journée si spéciale et empreinte d'amour.





Le soleil d'été lève les yeux vers le ciel matinal,





où nos drapeaux se déploient sous la douce brise,





et la lumière dorée commence à se répandre,





à travers les collines et les arbres centenaires de notre terre bien-aimée,





et un chœur s'élève de la place de la ville,





tandis que les échos se perdent dans la chaleur humide,





le parfum du trèfle embaume l'air,





tandis que des rires résonnent dans les rues tranquilles,





et nous nous arrêterons pour prier pour nos êtres chers qui nous ont quittés et qui demeurent à jamais dans nos cœurs en cette journée si spéciale et empreinte d'amour.





Et nous nous tiendrons main dans la main pour nos chères Comores, fiers et rayonnants,





et nos petits enfants regardent les feux d'artifice illuminer le ciel de Moroni ce soir,





et enfants et adultes chantent pour nos chères Comores tout au long de cette journée si spéciale de l'Indépendance,





et nous nous réunissons tous en famille et entre amis,





et À Moroni, la joie et les rires sont éternels.





Et aux Comores, on offre à manger à tous.





Et des moments précieux.





Unis, notre esprit s'élève.





Que Dieu vous bénisse tous depuis nos chères Comores.





Que tous les Comoriens passent une belle, sainte et paisible fête de l'Indépendance. Que Dieu vous bénisse tous depuis nos chères Comores. Bonne fête de l'Indépendance !





David P. Carroll